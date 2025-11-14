НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 14.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Един загинал и 22-ма ранени при катастрофи в България през последните 24 часа

          0
          5
          Снимка: БГНЕС
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Един човек е загинал, а 22-ма са ранени при 19 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР на сайта на ведомството.

          - Реклама -

          В София са регистрирани 27 леки пътнотранспортни произшествия, при които няма пострадали.

          От началото на месеца са станали 217 катастрофи, с 21 загинали и 269-ма ранени.

          От началото на годината са станали 5849 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 393-ма души, а пострадалите са 7281.

          При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с 11 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., съобщиха от МВР.

          Един човек е загинал, а 22-ма са ранени при 19 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР на сайта на ведомството.

          - Реклама -

          В София са регистрирани 27 леки пътнотранспортни произшествия, при които няма пострадали.

          От началото на месеца са станали 217 катастрофи, с 21 загинали и 269-ма ранени.

          От началото на годината са станали 5849 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 393-ма души, а пострадалите са 7281.

          При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с 11 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., съобщиха от МВР.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Слънчево и топло, температури до 18 градуса

          Иван Христов -
          В петък ще бъде предимно слънчево, но до обяд по долното поречие на реките Тунджа и Марица и почти през целия ден в Дунавската...
          България

          Борис Бонев обвини парламента и министерствата в неправомерно използване на хиляда паркоместа в София

          Иван Христов -
          Общинският съветник Борис Бонев („Спаси София“) заяви в ефира на NOVA, че парламентът и министерствата незаконно използват общински терени в центъра на София, като...
          Други

          Прогноза за петък: слънчево време с мъгли в низините

          Дамяна Караджова -
          Петък ще донесе предимно слънчево време, но с типичните за сезона мъгли в някои райони.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions