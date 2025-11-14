Ето защо Сиярто се е срещнал с Радев, предал е лично послание от…

По информация на BNEWS, позоваваща се на собствени източници във Вашингтон, външният министър на Унгария Петер Сиярто е пристигнал вчера на кратка и необявена визита в София, за да предаде лични послания от Доналд Тръмп и Виктор Орбан на президента Румен Радев.

Според изданието, срещата между Радев и Сиярто е била договорена лично между Тръмп и Орбан по време на техния разговор в Овалния кабинет миналата седмица.

Посланията, предадени от унгарския външен министър, били свързани с „новата геополитическа архитектура на Европа след края на войната в Украйна“.

BNEWS: Радев – „ключов партньор“ на Тръмп и Орбан в региона

Източниците на медията твърдят, че Тръмп и Орбан възприемат Румен Радев като бъдещия политически фактор в България, около когото ще се концентрира властта в следващите години.

„За Тръмп други сериозни политици в България не съществуват. На Борисов и Желязков им е дадено ясно да разберат, че вече не са желани партньори за САЩ,“ се казва в публикацията.

Същевременно се твърди, че в Белия дом и Държавния департамент няма официални контакти с настоящото правителство.

Паника в лагера на Борисов и Пеевски

Според BNEWS, след като станало ясно, че Сиярто е пристигнал за среща с Радев, в обкръжението на Делян Пеевски и Бойко Борисов настъпила паника.

Изданието твърди, че управляващите са правили опити да осигурят кратка среща между Сиярто и външния министър Георг Георгиев, но унгарската страна категорично отказала.

„Последната срамна молба била Борисов и Георгиев поне да изпратят Сиярто на летището, но и това било отхвърлено,“ посочва публикацията.

„Тръмп уволни Борисов и Желязков“

По данни на медията, на Радев са били предадени две лични послания – от Тръмп и от Орбан, свързани с очаквани политически промени през 2026 година.

„Тръмп уволни Борисов и Желязков, а Пеевски скоро ще е в усмирителна риза,“ цитира изданието свои източници във Вашингтон.

Според публикацията, опитите на Пеевски да възстанови комуникация с американските служби или да използва казуса с рафинерията „Лукойл“ за влияние са обречени на неуспех.

Радев – потенциален участник в бъдещата геополитическа ос

BNEWS твърди още, че Румен Радев ще играе ключова роля в новата стратегия на Доналд Тръмп за Източна Европа, която цели формиране на геополитическа ос от Великобритания през Вишеградската четворка до Балканите.

„Заедно с Орбан и Ердоган, Радев е предпочитаният от Тръмп лидер в региона и се очаква среща пред камината в Белия дом,“ пише изданието.

Контекст и перспектива

Според анализа на BNEWS, Тръмп след преизбирането си е насочил вниманието си към Европа, след като приоритетите му в първата година от мандата били съсредоточени върху Китай, Русия и Латинска Америка.