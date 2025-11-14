Ето защо Сиярто се е срещнал с Радев, предал е лично послание от…

По информация на BNEWS, позоваваща се на собствени източници във Вашингтон, външният министър на Унгария Петер Сиярто е пристигнал вчера на кратка и необявена визита в София, за да предаде лични послания от Доналд Тръмп и Виктор Орбан на президента Румен Радев.
Според изданието, срещата между Радев и Сиярто е била договорена лично между Тръмп и Орбан по време на техния разговор в Овалния кабинет миналата седмица.
Посланията, предадени от унгарския външен министър, били свързани с „новата геополитическа архитектура на Европа след края на войната в Украйна“.
BNEWS: Радев – „ключов партньор“ на Тръмп и Орбан в региона
Източниците на медията твърдят, че Тръмп и Орбан възприемат Румен Радев като бъдещия политически фактор в България, около когото ще се концентрира властта в следващите години.
Същевременно се твърди, че в Белия дом и Държавния департамент няма официални контакти с настоящото правителство.
Паника в лагера на Борисов и Пеевски
Според BNEWS, след като станало ясно, че Сиярто е пристигнал за среща с Радев, в обкръжението на Делян Пеевски и Бойко Борисов настъпила паника.
Изданието твърди, че управляващите са правили опити да осигурят кратка среща между Сиярто и външния министър Георг Георгиев, но унгарската страна категорично отказала.
„Тръмп уволни Борисов и Желязков“
По данни на медията, на Радев са били предадени две лични послания – от Тръмп и от Орбан, свързани с очаквани политически промени през 2026 година.
Според публикацията, опитите на Пеевски да възстанови комуникация с американските служби или да използва казуса с рафинерията „Лукойл“ за влияние са обречени на неуспех.
Радев – потенциален участник в бъдещата геополитическа ос
BNEWS твърди още, че Румен Радев ще играе ключова роля в новата стратегия на Доналд Тръмп за Източна Европа, която цели формиране на геополитическа ос от Великобритания през Вишеградската четворка до Балканите.
Контекст и перспектива
Според анализа на BNEWS, Тръмп след преизбирането си е насочил вниманието си към Европа, след като приоритетите му в първата година от мандата били съсредоточени върху Китай, Русия и Латинска Америка.