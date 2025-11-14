НА ЖИВО
          Еврото идва: нови материали обясняват стъпка по стъпка прехода в България

          Дамяна Караджова
          На официалния сайт за въвеждане на еврото в България – evroto.bg, в рубриката „Брошури и презентации“ вече са достъпни всички информационни материали, създадени в рамките на националната кампания за преминаване към единната европейска валута. Целта е обществото да има неограничен и лесен достъп до ключова информация, която да подпомогне плавния преход към еврото.

          Брошурите обясняват най-важните въпроси, които граждани, бизнес и институции си задават преди влизането в еврозоната — от обмяната на левове в евро до работата на информационните системи след 1 януари 2026 г.

          Сред материалите:

          Брошура за гражданите

          Тя съдържа подробности за:

          • важните срокове при въвеждането на еврото;
          • обмяната на левове в евро;
          • преизчисляването на заплати и пенсии;
          • банковите сметки;
          • стартовите пакети от евромонети;
          • институциите, към които може да се подават сигнали при нарушения.

          В отделна брошура е показано и как точно се преизчислява рестото спрямо официалния курс — 1,95583 лв. за 1 евро. Таблиците включват стойностите на най-често срещаните суми ресто.

          Брошура за бизнеса

          Представя стъпките, които фирмите трябва да предприемат:

          • преизчисляване на заплати и счетоводни операции в евро;
          • правилата при преобразуването;
          • дали са нужни промени в дружествените документи след 01.01.2026 г.

          Акцент е и информацията, че от 1 януари 2026 г. всички плащания към държавата и общините ще се извършват в евро. За това има и специална тематична брошура за данъците и данъчните декларации.

          Брошура за общините

          Тя описва задълженията на местната власт, включително принципите на автоматичност, прозрачност, двойно обозначаване, превалутиране, работа с платежни операции и сроковете за настройка на информационните системи.

          Технически насоки

          В секцията има и материали за адаптиране на информационните системи на бизнеса, свързани с финансова информация и прилагане на разпоредбите от Закона за въвеждане на еврото.

          Част от брошурите са преведени и на английски език (раздел Brochures and presentations).

          В рубриката са публикувани и всички презентации, използвани по време на информационните срещи за въвеждането на еврото, проведени в почти цялата страна.

          Вижте подробностите :

          На официалния сайт на въвеждане на еврото в България – evroto.bg/еврото.бг, в рубриката „Брошури и презентации“.

