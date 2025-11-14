Еврото идва: нови материали обясняват стъпка по стъпка прехода в България

На официалния сайт за въвеждане на еврото в България – evroto.bg, в рубриката „Брошури и презентации“ вече са достъпни всички информационни материали, създадени в рамките на националната кампания за преминаване към единната европейска валута. Целта е обществото да има неограничен и лесен достъп до ключова информация, която да подпомогне плавния преход към еврото.

Брошурите обясняват най-важните въпроси, които граждани, бизнес и институции си задават преди влизането в еврозоната — от обмяната на левове в евро до работата на информационните системи след 1 януари 2026 г.

Сред материалите:

Брошура за гражданите

Тя съдържа подробности за:

важните срокове при въвеждането на еврото;

обмяната на левове в евро;

преизчисляването на заплати и пенсии;

банковите сметки;

стартовите пакети от евромонети;

институциите, към които може да се подават сигнали при нарушения.

В отделна брошура е показано и как точно се преизчислява рестото спрямо официалния курс — 1,95583 лв. за 1 евро. Таблиците включват стойностите на най-често срещаните суми ресто.

Брошура за бизнеса

Представя стъпките, които фирмите трябва да предприемат:

преизчисляване на заплати и счетоводни операции в евро;

правилата при преобразуването;

дали са нужни промени в дружествените документи след 01.01.2026 г.

Акцент е и информацията, че от 1 януари 2026 г. всички плащания към държавата и общините ще се извършват в евро. За това има и специална тематична брошура за данъците и данъчните декларации.

Брошура за общините

Тя описва задълженията на местната власт, включително принципите на автоматичност, прозрачност, двойно обозначаване, превалутиране, работа с платежни операции и сроковете за настройка на информационните системи.

Технически насоки

В секцията има и материали за адаптиране на информационните системи на бизнеса, свързани с финансова информация и прилагане на разпоредбите от Закона за въвеждане на еврото.

Част от брошурите са преведени и на английски език (раздел Brochures and presentations).

В рубриката са публикувани и всички презентации, използвани по време на информационните срещи за въвеждането на еврото, проведени в почти цялата страна.

