Фридрих Мерц ще участва в срещата на върха на Г-20 в Южна Африка

Германският канцлер Фридрих Мерц ще присъства на предстоящата среща на върха на Г-20, която ще се проведе в Йоханесбург, Южна Африка, въпреки че някои световни лидери отмениха участието си, съобщи ДПА, позовавайки се на правителствен говорител.

„Форматът на Г-20 остава важен многостранен форум за координация за Германия“, заяви говорителят Щефен Майер. - Реклама -

Той подчерта, че срещата предоставя възможност за намиране на съвместни решения по глобални кризи и засилване на икономическото сътрудничество, особено в условията на днешната сложна международна ситуация.

Мерц ще бъде придружен от вицеканцлера и министър на финансите Ларс Клингбайл. Очаква се двамата да проведат двустранни разговори с други участници по време на форума.

За първи път от създаването на Г-20, на лидерската среща няма да присъстват президентите на САЩ, Китай и Русия — Доналд Тръмп, Си Цзинпин и Владимир Путин. Организацията включва 19 държави, както и Европейския и Африканския съюз.

След приключването на форума на Г-20, канцлерът Фридрих Мерц ще отпътува за Луанда, Ангола, където на 24 ноември ще вземе участие в срещата на върха ЕС–АС. Основната цел на този форум е задълбочаване на диалога и сътрудничеството между Европа и Африка, с фокус върху укрепване на сигурността и благополучието на двата континента.