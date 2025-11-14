Фридрих Мерц ще участва в срещата на върха на Г-20 в Южна Африка

Германският канцлер Фридрих Мерц ще присъства на предстоящата среща на върха на Г-20, която ще се проведе в Йоханесбург, Южна Африка, въпреки че някои световни лидери отмениха участието си, съобщи ДПА, позовавайки се на правителствен говорител.
Той подчерта, че срещата предоставя възможност за намиране на съвместни решения по глобални кризи и засилване на икономическото сътрудничество, особено в условията на днешната сложна международна ситуация.
Мерц ще бъде придружен от вицеканцлера и министър на финансите Ларс Клингбайл. Очаква се двамата да проведат двустранни разговори с други участници по време на форума.
За първи път от създаването на Г-20, на лидерската среща няма да присъстват президентите на САЩ, Китай и Русия — Доналд Тръмп, Си Цзинпин и Владимир Путин. Организацията включва 19 държави, както и Европейския и Африканския съюз.
След приключването на форума на Г-20, канцлерът Фридрих Мерц ще отпътува за Луанда, Ангола, където на 24 ноември ще вземе участие в срещата на върха ЕС–АС. Основната цел на този форум е задълбочаване на диалога и сътрудничеството между Европа и Африка, с фокус върху укрепване на сигурността и благополучието на двата континента.
