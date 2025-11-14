НА ЖИВО
          Фридрих Мерц ще участва в срещата на върха на Г-20 в Южна Африка

          Снимка: БГНЕС
          Германският канцлер Фридрих Мерц ще присъства на предстоящата среща на върха на Г-20, която ще се проведе в Йоханесбург, Южна Африка, въпреки че някои световни лидери отмениха участието си, съобщи ДПА, позовавайки се на правителствен говорител.

          „Форматът на Г-20 остава важен многостранен форум за координация за Германия“,

          заяви говорителят Щефен Майер.
          Тръмп няма да присъства на срещата на Г-20 в Южна Африка поради политическите проблеми с страната Тръмп няма да присъства на срещата на Г-20 в Южна Африка поради политическите проблеми с страната

          Той подчерта, че срещата предоставя възможност за намиране на съвместни решения по глобални кризи и засилване на икономическото сътрудничество, особено в условията на днешната сложна международна ситуация.

          Мерц ще бъде придружен от вицеканцлера и министър на финансите Ларс Клингбайл. Очаква се двамата да проведат двустранни разговори с други участници по време на форума.

          Лавров ще присъства на срещата на Г-20, Рубио – не Лавров ще присъства на срещата на Г-20, Рубио – не

          За първи път от създаването на Г-20, на лидерската среща няма да присъстват президентите на САЩ, Китай и РусияДоналд Тръмп, Си Цзинпин и Владимир Путин. Организацията включва 19 държави, както и Европейския и Африканския съюз.

          След приключването на форума на Г-20, канцлерът Фридрих Мерц ще отпътува за Луанда, Ангола, където на 24 ноември ще вземе участие в срещата на върха ЕС–АС. Основната цел на този форум е задълбочаване на диалога и сътрудничеството между Европа и Африка, с фокус върху укрепване на сигурността и благополучието на двата континента.

