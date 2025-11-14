Гайдата влиза в световното наследство на ЮНЕСКО през декември

Българската номинация „Гайди и гайдарско свирене в България – предаване на знания и умения“ получи положително становище от Оценителната комисия на ЮНЕСКО, съобщиха от Министерството на културата. Това означава, че елементът е предложен за вписване в Представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството.

Окончателното решение ще бъде взето по време на заседанието на Междуправителствения комитет на ЮНЕСКО, което ще се проведе в Ню Делхи, Индия, в периода 8–13 декември 2025 г.

Гайдата – символ на българската духовност и традиция

В номинационното досие е подчертано, че гайдата е един от най-разпознаваемите и обичани традиционни музикални инструменти в България, дълбоко свързан с народния бит и празничната култура.

Тя присъства в обредността – при сватби, нестинарство, народни празници и хора, както и в традиционната трапезна музика.

„Свиренето на гайда е израз на престиж и лична отдаденост, изискващи дългогодишни упражнения и постоянство,“ се посочва в оценката.

Предаване на знанията между поколенията

Традиционно уменията за свирене на гайда се предават в семейството и местната общност, чрез наблюдение, слух и практика.

Днес тази приемственост продължава в читалища, музикални училища и университети, където се обучават десетки млади гайдари.

Освен това, изработването на гайдата е самостоятелен занаят, изискващ дългогодишен опит и специфични познания, които също се предават от майстор на ученик през поколенията.

Колективен успех на музиканти, институции и експерти

Кандидатурата на България, подадена от Министерството на културата през 2024 г., е подготвена от екип експерти – доц. д-р Ангел Янков, Таня Марева и доц. д-р Наталия Рашкова, със съдействието на Регионален исторически музей – Смолян.

„Успехът не би бил възможен без активното участие на над 120 гайдари и гайдарски състави от цялата страна,“ отбелязват от министерството. Подкрепа оказват и общини, читалища и училища, в които се преподава гайдарско изкуство.

ЮНЕСКО поздравява България за съхранението на традицията

В становището на Оценителната комисия се подчертава, че елементът напълно отговаря на критериите за вписване в Представителния списък, като се препоръчва неговото включване и се поздравява България за признаването на ролята на гайдарите и майсторите на гайдата в подготовката на номинацията.

Ако номинацията бъде официално одобрена през декември 2025 г., българската гайда ще стане част от световното нематериално културно наследство на човечеството, редом до други емблематични елементи на националната ни традиция като Бистришките баби, мартениците, нестинарството, фестивала на народното творчество в Копривщица, празника Сурва в Перник и др.