„Румен Спецов, който вече не е човек на „Продължаваме промяната“, а на Борисов и Пеевски, е сложен, за да свърши мръсната работа.“
Това каза народният представител от ПП „Възраждане“ Георги Хрисимиров, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Депутатът от ПП „Възраждане“ определи бюджета на 2026а година като скандален. Той припомни, че и на Съвета за тристранно сътрудничество план-сметката на държавата не е била одобрена.
„Парадокс е, че и самият министър-председател Росен Желязков каза, че не е доволен от този бюджет. Абсолютна измишльотина е този бюджет. Не може да се коментира бюджет, който е с раздута приходна част. Не може за 2025-а година да са заложили 33% увеличение на приходите от ДДС, да са изпълнени 14%, а за 2026-а да се предвиждат още 16% отгоре „, посочи още гостът.
