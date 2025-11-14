НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 14.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Георги Хрисимиров: Румен Спецов е сложен, за да свърши мръсната работа

          0
          5
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Румен Спецов, който вече не е човек на „Продължаваме промяната“, а на Борисов и Пеевски, е сложен, за да свърши мръсната работа.“

          - Реклама -

          Това каза народният представител от ПП „Възраждане“ Георги Хрисимиров, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Депутатът от ПП „Възраждане“ определи бюджета на 2026а година като скандален. Той припомни, че и на Съвета за тристранно сътрудничество план-сметката на държавата не е била одобрена.

          „Парадокс е, че и самият министър-председател Росен Желязков каза, че не е доволен от този бюджет. Абсолютна измишльотина е този бюджет. Не може да се коментира бюджет, който е с раздута приходна част. Не може за 2025-а година да са заложили 33% увеличение на приходите от ДДС, да са изпълнени 14%, а за 2026-а да се предвиждат още 16% отгоре „, посочи още гостът.

          „Румен Спецов, който вече не е човек на „Продължаваме промяната“, а на Борисов и Пеевски, е сложен, за да свърши мръсната работа.“

          - Реклама -

          Това каза народният представител от ПП „Възраждане“ Георги Хрисимиров, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Депутатът от ПП „Възраждане“ определи бюджета на 2026а година като скандален. Той припомни, че и на Съвета за тристранно сътрудничество план-сметката на държавата не е била одобрена.

          „Парадокс е, че и самият министър-председател Росен Желязков каза, че не е доволен от този бюджет. Абсолютна измишльотина е този бюджет. Не може да се коментира бюджет, който е с раздута приходна част. Не може за 2025-а година да са заложили 33% увеличение на приходите от ДДС, да са изпълнени 14%, а за 2026-а да се предвиждат още 16% отгоре „, посочи още гостът.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Боян Балев: Бюджетът, много меко казано, не е идеален, но е възможен

          Златина Петкова -
          "Негативното отношение на работодателите към бюджета е неоснователно. Съгласен съм с това, че бюджетът, много меко казано, не е идеален, но е възможен в...
          Политика

          Румен Петков: С решението за особения управител държавата поема тежък ангажимент

          Златина Петкова -
          "С решението за особения управител държавата поема тежък ангажимент. Ние сега трябва да осигуряваме финансовия ресурс за закупуването на нефта. Този особен управител трябва...
          Общество

          Здравето на Диана Хърка се влоши

          Десислава Димитрова -
          Влошено е здравословното състояние на Диана Хърка – майката на едно от 16-те загинали при трагедията в Нови Сад, която вече тринадесети ден е в гладна стачка в знак на протест срещу липсата на осъдени eдна година след инцидента.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions