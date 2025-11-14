„Румен Спецов, който вече не е човек на „Продължаваме промяната“, а на Борисов и Пеевски, е сложен, за да свърши мръсната работа.“

Това каза народният представител от ПП „Възраждане“ Георги Хрисимиров, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Депутатът от ПП „Възраждане“ определи бюджета на 2026а година като скандален. Той припомни, че и на Съвета за тристранно сътрудничество план-сметката на държавата не е била одобрена.