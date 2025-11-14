НА ЖИВО
      петък, 14.11.25
          Германия връща задължителните прегледи за военна годнос

          Дамяна Караджова
          Германия прави крачка към по-строга система за подбор на войници: въвеждат се задължителни прегледи за военна годност. Мярката идва на фона на сериозен недостиг – около 80 хиляди вакантни места в Бундесвера, които трябва да бъдат запълнени през следващите години.

          След месеци на дебат управляващите в Берлин представиха компромисен вариант. От началото на следващата година страната възстановява военното преброяване. Въпросници ще бъдат изпращани до всички мъже и жени над 18 години, за да се установят нагласите към службата в армията. По думите на министъра на отбраната специалисти ще разговарят с желаещите и ще се опитат да открият силните им страни и потенциалната им роля в армията.

          Поглед отвътре: Ден на отворените врати в Сухопътните войски

          Ключов елемент в новата политика е и решението всички мъже, родени на или след 1 януари 2008 г., да преминат задължителен медицински преглед. По този начин Бундесверът ще изгради резерв от потенциални новобранци, който може да бъде активиран при нужда.

          На всеки шест месеца правителството ще докладва пред Бундестага колко доброволци са се включили в армията. Ако броят им се окаже недостатъчен, е възможно да се гласува втори закон – този път за жребий, който да определи бъдещите наборници.

          Поглед отвътре: Ден на отворените врати в Сухопътните войски

