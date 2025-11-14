Индонезия подготвя мащабен контингент от 20 000 военнослужещи за мисия на ООН в Ивицата Газа

Индонезия подготвя мащабен контингент за потенциална мисия на ООН в Ивицата Газа. Президентът Прабово Субианто е разпоредил на въоръжените сили да обучат 20 000 военнослужещи, съобщи министърът на отбраната Сафри Самсудин, цитиран от ДПА.

- Реклама -

В изявление в Министерството на отбраната в Джакарта Самсудин уточни, че в силите ще участват военнослужещи с медицинска и инженерна експертиза. Те се подготвят за широкомащабни хуманитарни операции – лечение на жертвите на войната, възстановяване на жизненоважни услуги и подпомагане на ремонта на ключова инфраструктура в анклава, предаде агенция „Антара“.

Участието на Индонезия е насочено към защита на цивилното население и подкрепа на международните усилия за траен мир. По думите на министъра окончателното решение ще бъде взето от президента, след като ООН уточни изискванията си. Прабово Субианто вече заяви пред Общото събрание на ООН през септември, че Индонезия е готова да изпрати мироопазващи сили в Газа и други конфликтни региони.

В момента в палестинския анклав няма разположени мироопазващи сили на ООН. В Ивицата Газа действа прекратяване на огъня от 10 октомври, макар че през този период бяха регистрирани няколко инцидента на насилие, посочва ДПА.