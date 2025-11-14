Исторически пробив: ВМА извърши първите си бъбречни трансплантации

За първи път във Военномедицинска академия (ВМА) бяха извършени бъбречни трансплантации, съобщиха от лечебното заведение.

- Реклама -

Операциите са осъществени на 13 ноември от екипа на Катедра „Урология и нефрология“ – проф. д-р Илия Салтиров, доц. Кремена Петкова, д-р Огнян Гъцев, д-р Константин Христов, д-р Виктория Тодорова, както и доц. Светозар Марангозов от Клиниката по съдова хирургия. Грижата за трансплантираните пациенти – 21-годишен мъж и 42-годишна жена, е поета от проф. Райна Робева, доц. Даниела Петрова и екипа им от Клиниката по нефрология.

„Това е момент на гордост не само за ВМА, но и за българската медицина като цяло. Постигнахме резултат, който е плод на години труд, обучение и дисциплина“, заяви началникът на ВМА генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски.

ВМА вече е единствената болница в България, където се извършват два вида органни трансплантации – чернодробни и бъбречни, подчертаха още от академията.

От лечебното заведение изказаха благодарност към близките на донора, които в един от най-тежките моменти са намерили сили и великодушие да дарят живот. Признание бе отправено и към имунолозите от УМБАЛ „Александровска“, Агенция „Медицински надзор“ и дежурния екип в МБАЛ „Уни Хоспитал“ – Панагюрище, които осигуриха перфектна организация при експлантацията на органите.

Донорската ситуация е била реализирана именно в МБАЛ „Уни Хоспитал“ – Панагюрище, след като близките на 45-годишен мъж са взели решението да дарят органите му, съобщиха от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.

Благодарение на това 38-годишен мъж е получил нов шанс за живот – след успешна чернодробна трансплантация, извършена от екип на ВМА, ръководен от проф. д-р Васил Михайлов и проф. д-р Ивелин Такоров.

За първи път в историята на ВМА медицинският екип, начело с проф. д-р Илия Салтиров, е трансплантирал бъбреци на 42-годишна жена и 21-годишен мъж, потвърдиха от „Медицински надзор“.

Министерството на здравеопазването и Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ изразиха дълбоки съболезнования и благодарност към близките на донора за благородното решение, което е спасило човешки животи.