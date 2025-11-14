Исторически резил за Финландия

Финландия се прости и с минималните си шансове да играе бараж за класиране на Мондиала 2026. Тимът допусна нечувана издънка у дома срещу аутсайдера в групата. Малта се наложи в Хелзинки с 1:0 и записа една от най-славните страници в бедната си футболна история.

Единственото попадение заби резервата Джейк Грех в 81-ата минута. Нападателят на Флориана се разписа още с първото си докосване до топката и с първия удар към вратата на финландците.

По-късно тази вечер е дербито в група G между втория Полша и лидера Нидерландия.