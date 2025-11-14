НА ЖИВО
          Исторически резил за Финландия

          Малта би в Хелзинки с един удар към вратата

          19
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Финландия се прости и с минималните си шансове да играе бараж за класиране на Мондиала 2026. Тимът допусна нечувана издънка у дома срещу аутсайдера в групата. Малта се наложи в Хелзинки с 1:0 и записа една от най-славните страници в бедната си футболна история.

          Единственото попадение заби резервата Джейк Грех в 81-ата минута. Нападателят на Флориана се разписа още с първото си докосване до топката и с първия удар към вратата на финландците.

          По-късно тази вечер е дербито в група G между втория Полша и лидера Нидерландия.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Почина легендата на ЦСКА Стоян Йорданов

          Владимир Висоцки
          С голяма тъга ЦСКА съобщи за кончината на един от най-емблематичните си футболисти – Стоян Йорданов. Великият вратар е починал днес на 81-годишна възраст...
          Други

          Джоузеф Паркър ще бъде извън бокса за две години?

          Николай Минчев
          Джоузеф Паркър е пред угрозата да бъде наказан за две години извън бокса. Причина за това е проваленият му допинг тест, който показал следи...
          Футбол

          Чудесно! Български талант игра за Милан

          Николай Минчев
          Българският талант Валери Владимиров дебютира, макар и неофициално, за Милан в контролата с Виртус Ентела, загубена от "росонерите" с 2:3. 17-годишният Владимиров игра редом до...

