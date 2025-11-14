Иван Христанов: Под управлението на Борисов и Пеевски България се превърна в схемаджийка държава

„Под управлението на Борисов и Пеевски България се превърна в схемаджийка държава.

Това каза председателя на ПП „Единение“ Иван Христанов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Христанов коментира предложения от правителството особен управител на „Лукойл“ Румен Спецов. По думите на госта поведението Асен Василев, определил днес като смешна кандидатурата на Спецов, е шизофренично. Гостът припомни, че именно Василев назначи същия този Спецов за председател на НАП, при положение че имаше данни, че последният е прехвърлил свои фирми с дългове на малоимотен човек.

„Особеният управител ще има по-голям имунитет от президента, той ще е безконтролен. Решението за това пък беше взето на енергийна комисия за 30 секунди“, заяви още гостът.

Председателят на ПП „Единение“ посочи, че никой в държавата не е наясно с колко гориво разполагаме. Той беше категоричен, че това гориво, което следва да стои като резерв, го няма.