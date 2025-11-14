Блицконтрол в парламента, депутатите обсъждат „Лукойл“

Заседанието на парламента започна с блицконтрол, в който, съгласно парламентарния правилник, на актуални устни въпроси на депутати трябва да отговарят премиерът и вицепремиерите.

В началото на пленарното заседание председателят на Народното събрание Рая Назарян обяви, че в блицконтрола ще участват министър-председателят Росен Желязков и вицепремиерите Томислав Дончев, Атанас Зафиров и Гроздан Караджов. Премиерът Желязков обаче в момента не е в залата, което беше отбелязано от опозицията.

Премиерът Желязков свиква спешно Съвета по сигурността във връзка с назначаването на особен управител на „Лукойл“ в България, поради което в блицконтрола ще участват само вицепремиерите, съобщи по-късно Назарян.

Миналия петък – 7 ноември, блицконтролът не се състоя поради служебни ангажименти на представителите на изпълнителната власт и беше отложен за днес – 14 ноември.

В дневния ред е предвиден и редовен парламентарен контрол, в който ще участват вицепремиерите Атанас Зафиров и Гроздан Караджов, както и министрите Манол Генов, Силви Кирилов, Петър Дилов, Жечо Станков, Иван Пешев, Георг Георгиев, Георги Тахов и Иван Иванов.