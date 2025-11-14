Камион блокира трафика на АМ „Тракия“

Километрично задръстване се образува по автомагистрала „Тракия“ в района на област Пазарджик, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Временно движението при 80-ия километър в посока София се осъществява само в една лента заради репатриране на тежкотоварен автомобил, уточниха от агенцията.

От АПИ допълниха, че трафикът се регулира от „Пътна полиция“.

Преди няколко дни от пътната агенция съобщиха, че в участъци от първокласния път София – Пазарджик (между 89 и 147 км) и от второкласния път София – Самоков (между 62 и 80 км) се извършва полагане на нова пътна маркировка.

Тези дейности започнаха на 10 ноември и ще продължат до края на днешния ден, посочиха още от АПИ.