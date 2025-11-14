НА ЖИВО
          Камион блокира трафика на АМ „Тракия“

          Задръстване на магистралата
          Задръстване на магистралата
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Километрично задръстване се образува по автомагистрала „Тракия“ в района на област Пазарджик, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

          Временно движението при 80-ия километър в посока София се осъществява само в една лента заради репатриране на тежкотоварен автомобил, уточниха от агенцията.

          От АПИ допълниха, че трафикът се регулира от „Пътна полиция“.

          Преди няколко дни от пътната агенция съобщиха, че в участъци от първокласния път София – Пазарджик (между 89 и 147 км) и от второкласния път София – Самоков (между 62 и 80 км) се извършва полагане на нова пътна маркировка.

          Тези дейности започнаха на 10 ноември и ще продължат до края на днешния ден, посочиха още от АПИ.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          БВП на България нараства с 3,2 процента на годишна база

          Иван Христов -
          През третото тримесечие на 2025 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на България нараства с 3,2% спрямо същия период на миналата година и с 0,7%...
          България

          Влизат промени в условията за пътуване на децата в градския транспорт

          Иван Христов -
          По време на парламентарен контрол заместник министър-председателят и министър на транспорта Гроздан Караджов обяви промени в правата на децата за пътуване с обществен транспорт....
          България

          Българската армия е подсигурена с гориво за година, за корабите е на по-ниско ниво

          Иван Христов -
          Армията на България е подсигурена с бензин и дизел за една година, но запасите от корабно гориво са по-ниски – около 37%, съобщи министърът...

