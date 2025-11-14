Кирил Котев: Футболистите от националния отбор имат нужда от подкрепа

„Ще се опитаме да завършим по по-позитивен начин тeзи тежки квалификации. Надявам се да покажем играта от първото полувреме на домакинския мач с Турция. Ще се раздадем до край и трябва вече да вземем точки.“ Това обяви директорът на националните отбори в БФС Кирил Коте впри заминаването на състава за южната ни съседка. Мачът Турция – България е утре от 19:00 часа на стадион „Ататюрк“ в Бурса.

Домакините са с 9 спечелени точки и се надяват на успех, който да им гарантира поне втората позиция в група „Е“ след лидера Испания. България пък е без актив до момента.

На въпрос защо отборът се е скрил преди мача и не е имало никакви медийни изяви, Котев отговори: „Такава беше идеята – да създадем спокойствие за футболистите на първо място, да дадем малко по-голямо самочувствие. И да вземем точки вече.

„Не е приятно да има само критики, още повече когато наближи мач на националния отбор, се започват атаки от всякъде. Тези футболисти имат нужда от подкрепа. Надявам се, че има доста млади момчета, показват развитие и догодина да са гръбнак, да покажат по-стабилни игри. И националният отбор да изглежда доста по-различно, каза още директорът.

„На треньорите няма как да влияе, но на футболистите – със сигурност“.

„Наистина отпаднаха по-опитните футболисти, които изнесоха по-голямата част от мачовете. И Радослав Кирилов, и Антон Недялков. Те са важна част, надявам се обаче момчетата, които ще ги заместят, да покажат качества“.

„Няма какво да коментирам темата със Светослав Вуцов. Вратите са отворени, но няма как да накараме насила някой да играе за България“, обяви още бившият защитник.

„Ще е трудно, но точно тези мачове ще изградят младите футболисти“, завърши Кирил Котев.