НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 14.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Кирил Котев: Футболистите от националния отбор имат нужда от подкрепа

          "Ще се опитаме да завършим по по-позитивен начин тeзи тежки квалификации. Надявам се да покажем играта от първото полувреме на домакинския мач с Турция. Ще се раздадем до край и трябва вече да вземем точки" - допълни директорът на националните отбори в БФС

          0
          3
          Снимка: topsport.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          „Ще се опитаме да завършим по по-позитивен начин тeзи тежки квалификации. Надявам се да покажем играта от първото полувреме на домакинския мач с Турция. Ще се раздадем до край и трябва вече да вземем точки.“ Това обяви директорът на националните отбори в БФС Кирил Коте впри заминаването на състава за южната ни съседка. Мачът Турция – България е утре от 19:00 часа на стадион „Ататюрк“ в Бурса.

          - Реклама -

          Домакините са с 9 спечелени точки и се надяват на успех, който да им гарантира поне втората позиция в група „Е“ след лидера Испания. България пък е без актив до момента.

          На въпрос защо отборът се е скрил преди мача и не е имало никакви медийни изяви, Котев отговори: „Такава беше идеята – да създадем спокойствие за футболистите на първо място, да дадем малко по-голямо самочувствие. И да вземем точки вече.

          „Не е приятно да има само критики, още повече когато наближи мач на националния отбор, се започват атаки от всякъде. Тези футболисти имат нужда от подкрепа. Надявам се, че има доста млади момчета, показват развитие и догодина да са гръбнак, да покажат по-стабилни игри. И националният отбор да изглежда доста по-различно, каза още директорът.

          „На треньорите няма как да влияе, но на футболистите – със сигурност“.

          „Наистина отпаднаха по-опитните футболисти, които изнесоха по-голямата част от мачовете. И Радослав Кирилов, и Антон Недялков. Те са важна част, надявам се обаче момчетата, които ще ги заместят, да покажат качества“.

          „Няма какво да коментирам темата със Светослав Вуцов. Вратите са отворени, но няма как да накараме насила някой да играе за България“, обяви още бившият защитник.

          „Ще е трудно, но точно тези мачове ще изградят младите футболисти“, завърши Кирил Котев. 

          „Ще се опитаме да завършим по по-позитивен начин тeзи тежки квалификации. Надявам се да покажем играта от първото полувреме на домакинския мач с Турция. Ще се раздадем до край и трябва вече да вземем точки.“ Това обяви директорът на националните отбори в БФС Кирил Коте впри заминаването на състава за южната ни съседка. Мачът Турция – България е утре от 19:00 часа на стадион „Ататюрк“ в Бурса.

          - Реклама -

          Домакините са с 9 спечелени точки и се надяват на успех, който да им гарантира поне втората позиция в група „Е“ след лидера Испания. България пък е без актив до момента.

          На въпрос защо отборът се е скрил преди мача и не е имало никакви медийни изяви, Котев отговори: „Такава беше идеята – да създадем спокойствие за футболистите на първо място, да дадем малко по-голямо самочувствие. И да вземем точки вече.

          „Не е приятно да има само критики, още повече когато наближи мач на националния отбор, се започват атаки от всякъде. Тези футболисти имат нужда от подкрепа. Надявам се, че има доста млади момчета, показват развитие и догодина да са гръбнак, да покажат по-стабилни игри. И националният отбор да изглежда доста по-различно, каза още директорът.

          „На треньорите няма как да влияе, но на футболистите – със сигурност“.

          „Наистина отпаднаха по-опитните футболисти, които изнесоха по-голямата част от мачовете. И Радослав Кирилов, и Антон Недялков. Те са важна част, надявам се обаче момчетата, които ще ги заместят, да покажат качества“.

          „Няма какво да коментирам темата със Светослав Вуцов. Вратите са отворени, но няма как да накараме насила някой да играе за България“, обяви още бившият защитник.

          „Ще е трудно, но точно тези мачове ще изградят младите футболисти“, завърши Кирил Котев. 

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          ПП–ДБ: Бюджетът за 2026 г. крие „изключителен риск“ и води към „гръцкия сценарий“

          Десислава Димитрова -
          Депутатите от ПП-ДБ предупредиха, че проектобюджетът за 2026 г. представлява сериозен риск и поставя страната в началото на „румънския и гръцкия сценарий“.
          Футбол

          Жоан Лапорта: Би било справедливо Лео Меси да има своя статуя

          Николай Минчев -
          Президентът на Барселона Жоан Лапорта смята, че легендата на клуба Лионел Меси заслужава статуя на реновирания стадион „Камп Ноу“. „Ще подготвим проект, ще разговаряме със...
          Политика

          Ето защо Сиярто се е срещнал с Радев, предал е лично послание от…

          Никола Павлов -
          По информация на BNEWS, позоваваща се на собствени източници във Вашингтон, външният министър на Унгария Петер Сиярто е пристигнал вчера на кратка и необявена...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions