      петък, 14.11.25
          Кога започва обсъждането на Бюджет 2026: напрежението в парламента расте

          Дамяна Караджова
          Темата за Бюджет 2026 предизвика напрежение в пленарната зала, след като финансовата рамка официално влезе за разглеждане в Народното събрание. Управляващите планират документът да бъде окончателно приет до 5 декември, въпреки призивите на опозицията за сериозни корекции.

          Още през следващата седмица депутатите ще обсъдят бюджета на първо четене. На заседанието на Комисията по бюджет и финанси ще бъдат поканени представители на работодателски и синдикални организации, след като провалът на Тристранния съвет остави ключови въпроси без консенсус.

          Опозицията настоява част от параметрите да бъдат преразгледани между първо и второ четене, но управляващите не очакват сериозни промени. Междувременно в пленарната зала дебатът прерасна в скандал, придружен от викове „Оставка“.

          „Бюджетът ще бъде разгледан на комисия още следващия вторник… да бъде окончателно приет до 5 декември“, заяви Делян Добрев от ГЕРБ–СДС.

          Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов подчерта, че въпреки нарастващия дълг през последните години, средствата се насочват към гражданите:

          „1,1 млрд. повече ще получат пенсионерите, а лекарите – близо 1 млрд. повече“.

          От друга страна, част от десните депутати предупреждават за риск:

          „Този бюджет е риск… Надявам се при гледане на първо и второ четене да се откажат от някои неща“, коментира Мартин Димитров.

          Остра реакция дойде и от „Възраждане“:

          „Вие се провалихте тотално – вдигат се осигуровките с над 10%. От това по-голямо предателство за социална политика не съм виждал“, заяви Георги Георгиев.

          Вицепремиерът Атанас Зафиров защити документа, като подчерта, че бизнесът го определя като „най-левия бюджет за последните 20 години“:

          „Не е мечтаният бюджет на ‘БСП – Обединена левица’, но е реалистичен“, отбеляза той.

