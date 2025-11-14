Кога започва обсъждането на Бюджет 2026: напрежението в парламента расте

Темата за Бюджет 2026 предизвика напрежение в пленарната зала, след като финансовата рамка официално влезе за разглеждане в Народното събрание. Управляващите планират документът да бъде окончателно приет до 5 декември, въпреки призивите на опозицията за сериозни корекции.

- Реклама -

Още през следващата седмица депутатите ще обсъдят бюджета на първо четене. На заседанието на Комисията по бюджет и финанси ще бъдат поканени представители на работодателски и синдикални организации, след като провалът на Тристранния съвет остави ключови въпроси без консенсус.

Опозицията настоява част от параметрите да бъдат преразгледани между първо и второ четене, но управляващите не очакват сериозни промени. Междувременно в пленарната зала дебатът прерасна в скандал, придружен от викове „Оставка“.

„Бюджетът ще бъде разгледан на комисия още следващия вторник… да бъде окончателно приет до 5 декември“, заяви Делян Добрев от ГЕРБ–СДС.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов подчерта, че въпреки нарастващия дълг през последните години, средствата се насочват към гражданите:

„1,1 млрд. повече ще получат пенсионерите, а лекарите – близо 1 млрд. повече“.

От друга страна, част от десните депутати предупреждават за риск:

„Този бюджет е риск… Надявам се при гледане на първо и второ четене да се откажат от някои неща“, коментира Мартин Димитров.

Остра реакция дойде и от „Възраждане“:

„Вие се провалихте тотално – вдигат се осигуровките с над 10%. От това по-голямо предателство за социална политика не съм виждал“, заяви Георги Георгиев.

Вицепремиерът Атанас Зафиров защити документа, като подчерта, че бизнесът го определя като „най-левия бюджет за последните 20 години“: