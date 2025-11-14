Кога започва обсъждането на Бюджет 2026: напрежението в парламента расте

Темата за Бюджет 2026 предизвика напрежение в пленарната зала, след като финансовата рамка официално влезе за разглеждане в Народното събрание. Управляващите планират документът да бъде окончателно приет до 5 декември, въпреки призивите на опозицията за сериозни корекции.
Още през следващата седмица депутатите ще обсъдят бюджета на първо четене. На заседанието на Комисията по бюджет и финанси ще бъдат поканени представители на работодателски и синдикални организации, след като провалът на Тристранния съвет остави ключови въпроси без консенсус.
Опозицията настоява част от параметрите да бъдат преразгледани между първо и второ четене, но управляващите не очакват сериозни промени. Междувременно в пленарната зала дебатът прерасна в скандал, придружен от викове „Оставка“.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов подчерта, че въпреки нарастващия дълг през последните години, средствата се насочват към гражданите:
От друга страна, част от десните депутати предупреждават за риск:
Остра реакция дойде и от „Възраждане“:
Вицепремиерът Атанас Зафиров защити документа, като подчерта, че бизнесът го определя като „най-левия бюджет за последните 20 години“:
