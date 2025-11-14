Крал Чарлз III на 77: Монархът, за когото традицията и природата вървят ръка за ръка (СНИМКИ)

Крал Чарлз III е роден в сърцето на Бъкингамския дворец, наследник на вековна история и дълг към Обединеното кралство. Любопитен, интелектуално активен и дълбоко свързан с природата, той успява да съчетае традициите на своите предци с предизвикателствата на съвременния свят, превръщайки се в символ на приемствеността между миналото и бъдещето на британската монархия.

Семейният произход на крал Чарлз III:

Произходът му е впечатляващ. Майка му – кралица Елизабет II – е представител на Уиндзорската династия, а баща му – принц Филип, херцог на Единбург – е роден принц на Гърция и Дания от линията на Глюксбургската династия. Тази комбинация свързва Чарлз с монархиите на Дания, Норвегия, Германия и дори с царска Русия. Още от раждането си той носи наследство, което обединява британската и континенталната аристокрация.

Раждане в Бъкингам: началото на един наследник:

Крал Чарлз III е роден на 14 ноември 1948 г. в период на следвоенно възстановяване. Той е първият наследник на британския престол, роден в Бъкингамския дворец от повече от век, а кръщенето му в Музикалната зала събира представители на множество европейски кралски семейства. Въпреки строгите рамки на кралския протокол, Чарлз още като дете проявява любознателност, любов към природата, музиката и изкуствата. Интересът му към животните стига дотам, че започва да се занимава със спортно гълъбоводство – необичайно, но традиционно за аристокрацията хоби.

Юношеството: традиции, дисциплина и любопитство:

Юношеството му преминава в престижни училища, включително Gordonstoun в Шотландия, където строгата дисциплина, физическите изпитания и дългите преходи помагат за изграждането на характера му. Паралелно с това той развива страст към рисуването, архитектурата, градинарството, литературата и историята – интереси, които по-късно определят голяма част от обществената му дейност.

Първите любовни истории:

Първата му младежка любов е Амелия „Мила“ Харингтън. По-късно животът го среща отново с Камила Шанд, с която изграждат дългогодишна, но тогава дискретна връзка. Общественият и семеен натиск насочват Чарлз към брак с лейди Даяна Спенсър – сватба, описвана като „сватбата на века“. Двамата имат две деца – принц Уилям и принц Хари – но въпреки приказния образ бракът им постепенно се разпада и през 1996 г. е официално прекратен. Година по-късно трагичната смърт на Даяна разтърсва света и поставя огромен медиен натиск върху Чарлз, който се съсредоточава върху грижите за синовете си.

Чарлз и Камила: приятелството преди любовта:

След смъртта на Даяна, Чарлз се отдава още повече на благотворителната си дейност и обществените каузи, особено в областта на екологията, устойчивото строителство и помощта за социално уязвими групи. Личният му живот също придобива нов облик – през 2005 г. той официално се жени за Камила Паркър Боулс.

Отношенията на Чарлз с кралица Елизабет II:

Отношенията му с кралица Елизабет II винаги са били изпълнени с уважение, макар и пречупени през строгия дворцов протокол. С Уилям Чарлз поддържа близки и хармонични отношения, докато с принц Хари напрежението през последните години е видимо, но кралят нееднократно е изразявал желание за помирение.

След смъртта на принц Филип през 2021 г. и кралица Елизабет II през 2022 г., Чарлз се възкачва на трона като крал Чарлз III. Новата му роля идва със смесени чувства – тежката загуба на майка му и отговорността да поведе монархията през епоха на промени. Заедно с Обединеното кралство той остава държавен глава и на редица страни от Общността на нациите, включително Австралия, Канада, Нова Зеландия, Белиз и други.

Крал Чарлз е познат и с вниманието си към здравето и активния начин на живот, но през 2024 г. Бъкингамският дворец съобщи, че е диагностициран с рак в ранен стадий. Започва лечение и временно намалява публичните си изяви, като продължава да изпълнява държавните си задължения.

Наследник на трона след него е принц Уилям, следван от принц Джордж, принцеса Шарлот, принц Луи и принц Хари.

Чарлз и България: визити, проекти и културни връзки:

Крал Чарлз III има дългогодишна връзка и с България. Посещава страната през 1998 и 2003 г., а по време на първата визита участва в учредяването на Bulgarian Business Leaders Forum – организация, насърчаваща етичния бизнес и корпоративната отговорност. През 2023 г. двама българи получават почетни британски награди с неговото одобрение. През октомври 2025 г. премиерът Росен Желязков официално го кани да посети България отново.