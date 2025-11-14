НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 14.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Красимир Манов: Трябва да защитим рафинерията и тя да остане българска

          2
          51
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Трябва да защитим рафинерията и тя да остане българска.“

          Това каза депутатът от ПП МЕЧ Красимир Манов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Манов обясни, че най-важният въпрос е на какви цени българите ще купуваме дизела и бензина. Той посочи, че цените вече са скочили с 10-15 стотинки от обявяването на санкциите върху „Лукойл“.

          „Тези хора са се приготвили да крадат рафинерията и тук съмнение не може да има“, посочи още гостът.

          Народният представител от МЕЧ обясни, че страната ни се е насочила към румънския или гръцкия сценарий.

          „Новото начало“ са превзели ГЕРБ, БСП, ИТН и „Величие“. Вижте, че „Величие“ не влизат в зала, а сега престои гледането на бюджета и това ще намали кворума“, каза още Манов.

          „Трябва да защитим рафинерията и тя да остане българска.“

          Това каза депутатът от ПП МЕЧ Красимир Манов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Манов обясни, че най-важният въпрос е на какви цени българите ще купуваме дизела и бензина. Той посочи, че цените вече са скочили с 10-15 стотинки от обявяването на санкциите върху „Лукойл“.

          „Тези хора са се приготвили да крадат рафинерията и тук съмнение не може да има“, посочи още гостът.

          Народният представител от МЕЧ обясни, че страната ни се е насочила към румънския или гръцкия сценарий.

          „Новото начало“ са превзели ГЕРБ, БСП, ИТН и „Величие“. Вижте, че „Величие“ не влизат в зала, а сега престои гледането на бюджета и това ще намали кворума“, каза още Манов.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Акция на ГДБОП на ГКПП „Калотина“ – задържани са двама митничари

          Десислава Димитрова -
          Двама митнически служители бяха задържани по подозрение в корупция на граничния пункт „Калотина“, съобщи NOVA, позовавайки се на свои източници.
          Крими

          Откриха 9 тона нередовна храна на борса „Слатина“

          Десислава Димитрова -
          Инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните – София-град извършиха проверка на обект на борса „Слатина“ по искане на ГД „Фискален контрол“ към НАП.
          Общество

          КЗП започва проверки за поскъпването на синята зона

          Дамяна Караджова -
          Комисията за защита на потребителите се самосезира след обявеното двойно увеличение на цените за паркиране в синята и зелената зона на София

          2 КОМЕНТАРА

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions