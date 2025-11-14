Красимир Манов: Трябва да защитим рафинерията и тя да остане българска

„Трябва да защитим рафинерията и тя да остане българска.“

Това каза депутатът от ПП МЕЧ Красимир Манов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

- Реклама -

Манов обясни, че най-важният въпрос е на какви цени българите ще купуваме дизела и бензина. Той посочи, че цените вече са скочили с 10-15 стотинки от обявяването на санкциите върху „Лукойл“.

„Тези хора са се приготвили да крадат рафинерията и тук съмнение не може да има“, посочи още гостът.

Народният представител от МЕЧ обясни, че страната ни се е насочила към румънския или гръцкия сценарий.