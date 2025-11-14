Красимир Манов: Трябва да защитим рафинерията и тя да остане българска

Това каза депутатът от ПП МЕЧ Красимир Манов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Манов обясни, че най-важният въпрос е на какви цени българите ще купуваме дизела и бензина. Той посочи, че цените вече са скочили с 10-15 стотинки от обявяването на санкциите върху „Лукойл“.
Народният представител от МЕЧ обясни, че страната ни се е насочила към румънския или гръцкия сценарий.
Това каза депутатът от ПП МЕЧ Красимир Манов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Манов обясни, че най-важният въпрос е на какви цени българите ще купуваме дизела и бензина. Той посочи, че цените вече са скочили с 10-15 стотинки от обявяването на санкциите върху „Лукойл“.
Народният представител от МЕЧ обясни, че страната ни се е насочила към румънския или гръцкия сценарий.
I’ll definitely come back and read more of your content.
Great job simplifying something so complex.