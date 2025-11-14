КЗП започва проверки за поскъпването на синята зона

Комисията за защита на потребителите се самосезира след обявеното двойно увеличение на цените за паркиране в синята и зелената зона на София и стартира официална проверка. От регулатора посочват, че планираните промени попадат в обхвата на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), който налага строги изисквания при ценообразуването в периода на двойно обозначаване.

Поводът за реакцията е намерението таксата в синя зона да се повиши от 2 лв. на 2 евро (4 лева), а в зелена – от 1 лв. на 1 евро (2 лева) на час. От Комисията припомнят чл. 15, ал. 4 от ЗВЕРБ, според който всяко увеличение трябва да бъде добросъвестно и подкрепено с „обективни икономически фактори“.

Затова КЗП обяви, че незабавно започва да изисква всички необходими документи и доказателства от Центъра за градска мобилност и Столична община. Целта е да се установи дали съществуват икономически основания, които оправдават поскъпването.

Комисията подчертава, че законът предвижда сериозни санкции при нарушение – за предприятия с оборот над 50 млн. лв. за предходната година глобата е 0,5% от този оборот.

Успоредно с това започва и поетапен преглед на подобни ценови промени в други градове в страната, като Комисията заявява, че целта е да се гарантира по-висока защита на потребителските интереси. От КЗП отправят и призив към търговците да спазват законовите изисквания и да бъдат отговорни към хората, които ползват услугите им.