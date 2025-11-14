НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 14.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          КЗП започва проверки за поскъпването на синята зона

          0
          24
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Комисията за защита на потребителите се самосезира след обявеното двойно увеличение на цените за паркиране в синята и зелената зона на София и стартира официална проверка. От регулатора посочват, че планираните промени попадат в обхвата на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), който налага строги изисквания при ценообразуването в периода на двойно обозначаване.

          - Реклама -

          Поводът за реакцията е намерението таксата в синя зона да се повиши от 2 лв. на 2 евро (4 лева), а в зелена – от 1 лв. на 1 евро (2 лева) на час. От Комисията припомнят чл. 15, ал. 4 от ЗВЕРБ, според който всяко увеличение трябва да бъде добросъвестно и подкрепено с „обективни икономически фактори“.

          По-скъпо паркиране в София: Ще донесе ли реално повече свободни места? По-скъпо паркиране в София: Ще донесе ли реално повече свободни места?

          Затова КЗП обяви, че незабавно започва да изисква всички необходими документи и доказателства от Центъра за градска мобилност и Столична община. Целта е да се установи дали съществуват икономически основания, които оправдават поскъпването.

          Комисията подчертава, че законът предвижда сериозни санкции при нарушение – за предприятия с оборот над 50 млн. лв. за предходната година глобата е 0,5% от този оборот.

          Успоредно с това започва и поетапен преглед на подобни ценови промени в други градове в страната, като Комисията заявява, че целта е да се гарантира по-висока защита на потребителските интереси. От КЗП отправят и призив към търговците да спазват законовите изисквания и да бъдат отговорни към хората, които ползват услугите им.

          Комисията за защита на потребителите се самосезира след обявеното двойно увеличение на цените за паркиране в синята и зелената зона на София и стартира официална проверка. От регулатора посочват, че планираните промени попадат в обхвата на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), който налага строги изисквания при ценообразуването в периода на двойно обозначаване.

          - Реклама -

          Поводът за реакцията е намерението таксата в синя зона да се повиши от 2 лв. на 2 евро (4 лева), а в зелена – от 1 лв. на 1 евро (2 лева) на час. От Комисията припомнят чл. 15, ал. 4 от ЗВЕРБ, според който всяко увеличение трябва да бъде добросъвестно и подкрепено с „обективни икономически фактори“.

          По-скъпо паркиране в София: Ще донесе ли реално повече свободни места? По-скъпо паркиране в София: Ще донесе ли реално повече свободни места?

          Затова КЗП обяви, че незабавно започва да изисква всички необходими документи и доказателства от Центъра за градска мобилност и Столична община. Целта е да се установи дали съществуват икономически основания, които оправдават поскъпването.

          Комисията подчертава, че законът предвижда сериозни санкции при нарушение – за предприятия с оборот над 50 млн. лв. за предходната година глобата е 0,5% от този оборот.

          Успоредно с това започва и поетапен преглед на подобни ценови промени в други градове в страната, като Комисията заявява, че целта е да се гарантира по-висока защита на потребителските интереси. От КЗП отправят и призив към търговците да спазват законовите изисквания и да бъдат отговорни към хората, които ползват услугите им.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Акция на ГДБОП на ГКПП „Калотина“ – задържани са двама митничари

          Десислава Димитрова -
          Двама митнически служители бяха задържани по подозрение в корупция на граничния пункт „Калотина“, съобщи NOVA, позовавайки се на свои източници.
          Политика

          Красимир Манов: Трябва да защитим рафинерията и тя да остане българска

          Златина Петкова -
          "Трябва да защитим рафинерията и тя да остане българска." Това каза депутатът от ПП МЕЧ Красимир Манов, който беше гост в предаването "Делници" с...
          Крими

          Откриха 9 тона нередовна храна на борса „Слатина“

          Десислава Димитрова -
          Инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните – София-град извършиха проверка на обект на борса „Слатина“ по искане на ГД „Фискален контрол“ към НАП.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions