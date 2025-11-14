Макрон: Джихадизмът се възражда в по-коварна и незабележима форма

По повод 10-годишнината от терористичните атентати в Париж, френският президент Еманюел Макрон отправи предупреждение в четвъртък за завръщането на джихадизма. Според държавния глава, той „възкръсва в друга форма“, която е „коварна и по-малко забележима“.

„Във всеки момент планираният тероризъм може да се възроди (…), възникват и други форми на тероризъм“, заяви Макрон, цитиран от АФП. Той подчерта необходимостта от постоянна бдителност в борбата с новите заплахи.

Президентът увери, че страната е „гарант, че ще бъде направено всичко възможно, за да се предотвратят нови атаки“. Като доказателство за усилията на службите, Макрон отбеляза, че „за десет години са предотвратени 85 терористични атаки, включително шест през тази година“.

Франция почете паметта на жертвите от координираните нападения на 13 ноември 2015 г., извършени от радикални ислямисти, свързани с групировката „Ислямска държава“. Атаките, които остават най-смъртоносните на френска земя след Втората световна война, започнаха със самоубийствени атентати край стадион „Стад де Франс“, последвани от стрелба по ресторанти и масова екзекуция на зрители по време на концерт на Eagles of Death Metal в зала „Батаклан“. В резултат на терористичните действия загинаха 130 души, а над 350 бяха ранени.