НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 14.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Маряна Безуглая: Украйна се прощава с родината на Нестор Махно, Гуляйполе ще бъде сравнен със земята (ВИДЕО)

          1
          245
          Маряна Безуглая
          Маряна Безуглая
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Украинският депутат Маряна Безуглая прогнозира скорошна загуба на Гуляйполе (важен укрепен район на Въоържените сили на Украйна (ВСУ) в Запорожка област. Според нея руската армия ще обхване населеното място по фланговете.

          - Реклама -

          „Град Гуляйполе, родното място на Нестор Махно, стана поредната жертва на неорганизираното военно управление и желанието на президента да задържи Сирски. Кажете сбогом на града в Запорожка област. Там е обявена евакуация, той е сринат до основи, обхождат се от флангове и скоро боевете ще бъдат в Гуляйполе“, пише депутатът.

          Украинският депутат Маряна Безуглая прогнозира скорошна загуба на Гуляйполе (важен укрепен район на Въоържените сили на Украйна (ВСУ) в Запорожка област. Според нея руската армия ще обхване населеното място по фланговете.

          - Реклама -

          „Град Гуляйполе, родното място на Нестор Махно, стана поредната жертва на неорганизираното военно управление и желанието на президента да задържи Сирски. Кажете сбогом на града в Запорожка област. Там е обявена евакуация, той е сринат до основи, обхождат се от флангове и скоро боевете ще бъдат в Гуляйполе“, пише депутатът.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Битката за Константиновка навлиза в решаваща фаза

          Иван Христов -
          Един от трудните райони, където нещата не се развиват толкова бързо, колкото им се иска в Русия, е Константиновка, пише „Военная Хроника“. Съпротивата на Въоръжените...
          Война

          Русия няма да щурмува Гуляйполе челно, ще обходи укрепрайоните на ВСУ от север

          Иван Христов -
          Западните военни наблюдатели смятат, че руските сили няма да атакуват Гуляйполе челно. Според една теория, те биха могли да заобиколят укрепените райони на Въоръжените...
          Война

          Бреговата охрана на САЩ откри руски кораб край американските териториални води в Хавай

          Иван Христов -
          Бреговата охрана на САЩ съобщи за откриването на руски военен кораб край териториалните води на САЩ. Това се случи на 26 октомври, на 15 морски...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions