Украинският депутат Маряна Безуглая прогнозира скорошна загуба на Гуляйполе (важен укрепен район на Въоържените сили на Украйна (ВСУ) в Запорожка област. Според нея руската армия ще обхване населеното място по фланговете.

„Град Гуляйполе, родното място на Нестор Махно, стана поредната жертва на неорганизираното военно управление и желанието на президента да задържи Сирски. Кажете сбогом на града в Запорожка област. Там е обявена евакуация, той е сринат до основи, обхождат се от флангове и скоро боевете ще бъдат в Гуляйполе“, пише депутатът.