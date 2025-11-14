Дмитрий Медведев, заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия, заяви в своя канал в Telegram, че корупционните скандали в Киев може да са вдъхновени от самия Запад, който вече не се нуждаел от режима на Володимир Зеленски. Новината беше разпространена от агенция ТАСС.
„Вашингтон е единствената сила, която може да екзекутира и помилва“
Бившият руски президент коментира, че делото за корупция срещу Тимур Миндич, известен като бивш бизнес партньор на Зеленски, е показателно за започналото дистанциране на Запада от украинското ръководство.
Той добавя, че само една сила може да реши съдбата на украинския лидер:
„Съдбата му е като гноен цирей“
Медведев завършва посланието си с мрачна метафора, според която краят на сегашното украинско ръководство е неизбежен:
