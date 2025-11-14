НА ЖИВО
          Медведев срещу Зеленски: Съдбата му е като гноен цирей, скалпелът на историята е насочен към него

          СНИМКА: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Дмитрий Медведев, заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия, заяви в своя канал в Telegram, че корупционните скандали в Киев може да са вдъхновени от самия Запад, който вече не се нуждаел от режима на Володимир Зеленски.
          Новината беше разпространена от агенция ТАСС.

          „Съдбата му е предопределена и скалпелът на историята вече виси над него,“ написа Медведев.

          „Вашингтон е единствената сила, която може да екзекутира и помилва“

          Бившият руски президент коментира, че делото за корупция срещу Тимур Миндич, известен като бивш бизнес партньор на Зеленски, е показателно за започналото дистанциране на Запада от украинското ръководство.

          Дмитрий Медведев: Колкото повече похарчи Западът за Киев, толкова повече територия ще вземе Русия Дмитрий Медведев: Колкото повече похарчи Западът за Киев, толкова повече територия ще вземе Русия

          „Дори европейските политици вече не оправдават Киев. Те изключително не желаят да изчезнат заедно с корумпираната плесен, която се е разпространила,“ пише Медведев.

          Той добавя, че само една сила може да реши съдбата на украинския лидер:

          „Само една сила е способна да екзекутира и помилва собствените си кучи синове — Вашингтон. Оттам духа студен вятър.“

          „Съдбата му е като гноен цирей“

          Медведев завършва посланието си с мрачна метафора, според която краят на сегашното украинско ръководство е неизбежен:

          „Съдбата му е като гноен цирей. Острият скалпел на историята вече е насочен към него и копието му е неизбежно.“

