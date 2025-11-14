НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 14.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Мярка за безопасност: временно ограничение по АМ ‘Хемус’

          0
          26
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Движението между 8-ия и 21-ия километър на автомагистрала „Хемус“ в Софийска област временно ще бъде реорганизирано. Причината е започналото премахване на крайпътна растителност – мярка, която има за цел да подобри видимостта и да повиши безопасността за шофьорите.

          - Реклама -

          Техниката ще бъде разполагана поетапно в аварийната лента, а дейностите трябва да приключат до 19 ноември. От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават водачите да се движат с повишено внимание, да спазват ограничителните знаци и да избягват рискови маневри в участъка.

          Ремонт по „Тракия“: ограничено е част от движение Ремонт по „Тракия“: ограничено е част от движение

          Подобряването на растителността край пътя е част от мерките за превенция на инциденти, особено в по-натоварени или чувствителни отсечки.

          Примери за заглавия:
          „Промени в трафика по АМ ‘Хемус’: премахват растителност за по-добра видимост“
          „Реорганизация на движението на ‘Хемус’: работят между 8-и и 21-ви км“
          „Мярка за безопасност: временно ограничение по АМ ‘Хемус’ заради растителност“

          Движението между 8-ия и 21-ия километър на автомагистрала „Хемус“ в Софийска област временно ще бъде реорганизирано. Причината е започналото премахване на крайпътна растителност – мярка, която има за цел да подобри видимостта и да повиши безопасността за шофьорите.

          - Реклама -

          Техниката ще бъде разполагана поетапно в аварийната лента, а дейностите трябва да приключат до 19 ноември. От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават водачите да се движат с повишено внимание, да спазват ограничителните знаци и да избягват рискови маневри в участъка.

          Ремонт по „Тракия“: ограничено е част от движение Ремонт по „Тракия“: ограничено е част от движение

          Подобряването на растителността край пътя е част от мерките за превенция на инциденти, особено в по-натоварени или чувствителни отсечки.

          Примери за заглавия:
          „Промени в трафика по АМ ‘Хемус’: премахват растителност за по-добра видимост“
          „Реорганизация на движението на ‘Хемус’: работят между 8-и и 21-ви км“
          „Мярка за безопасност: временно ограничение по АМ ‘Хемус’ заради растителност“

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Един загинал и 22-ма ранени при катастрофи в България през последните 24 часа

          Иван Христов -
          Един човек е загинал, а 22-ма са ранени при 19 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР на сайта на ведомството. В...
          България

          Борис Бонев обвини парламента и министерствата в неправомерно използване на хиляда паркоместа в София

          Иван Христов -
          Общинският съветник Борис Бонев („Спаси София“) заяви в ефира на NOVA, че парламентът и министерствата незаконно използват общински терени в центъра на София, като...
          Общество

          САЩ стартират операция срещу „наркотерористи“ в Западното полукълбо

          Дамяна Караджова -
          Съединените щати официално обявиха нова военна операция, насочена срещу т.нар. „наркотерористи“ в Западното полукълбо.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions