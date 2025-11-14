Движението между 8-ия и 21-ия километър на автомагистрала „Хемус“ в Софийска област временно ще бъде реорганизирано. Причината е започналото премахване на крайпътна растителност – мярка, която има за цел да подобри видимостта и да повиши безопасността за шофьорите.

- Реклама -

Техниката ще бъде разполагана поетапно в аварийната лента, а дейностите трябва да приключат до 19 ноември. От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават водачите да се движат с повишено внимание, да спазват ограничителните знаци и да избягват рискови маневри в участъка.

Подобряването на растителността край пътя е част от мерките за превенция на инциденти, особено в по-натоварени или чувствителни отсечки.

Примери за заглавия:

„Промени в трафика по АМ ‘Хемус’: премахват растителност за по-добра видимост“

„Реорганизация на движението на ‘Хемус’: работят между 8-и и 21-ви км“

„Мярка за безопасност: временно ограничение по АМ ‘Хемус’ заради растителност“