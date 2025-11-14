Не може Благомир Коцев да управлява Варна от арества, твърдят юристи

Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста след внесения обвинителен акт срещу него, включващ 12 казуса, по които са повдигнати обвинения и срещу общински съветници и медиен съветник. Според разследването обвиняемите са изисквали процент от обществени поръчки да се връща към тях. Въпреки ареста Коцев обяви, че възнамерява да изпълнява функциите си дистанционно.

Адвокатите Людмил Рангелов и Петър Славов коментираха пред NOVA NEWS, че това е практически невъзможно. Те обясниха, че правомощията на кмета изискват ежедневно управление на огромно количество документи и постоянна комуникация, което не може да се осъществява от ареста.

Славов и Рангелов също обърнаха внимание на спорна промяна в Наказателно-процесуалния кодекс, според която съдът вече няма пряка роля при искания за ускоряване на разследването – това се прехвърля на прокурора. Според адвокатите това нарушава принципа за независима юрисдикция и създава опасен прецедент, който може да обслужва конкретни казуси.

Обявеното намерение на Коцев да ръководи общината дистанционно те определят като по-скоро символично и демонстративно, отколкото реалистично.