НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 14.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Не може Благомир Коцев да управлява Варна от арества, твърдят юристи

          0
          7
          СНИМКА: БГНЕС
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста след внесения обвинителен акт срещу него, включващ 12 казуса, по които са повдигнати обвинения и срещу общински съветници и медиен съветник. Според разследването обвиняемите са изисквали процент от обществени поръчки да се връща към тях. Въпреки ареста Коцев обяви, че възнамерява да изпълнява функциите си дистанционно.

          - Реклама -

          Адвокатите Людмил Рангелов и Петър Славов коментираха пред NOVA NEWS, че това е практически невъзможно. Те обясниха, че правомощията на кмета изискват ежедневно управление на огромно количество документи и постоянна комуникация, което не може да се осъществява от ареста.

          Славов и Рангелов също обърнаха внимание на спорна промяна в Наказателно-процесуалния кодекс, според която съдът вече няма пряка роля при искания за ускоряване на разследването – това се прехвърля на прокурора. Според адвокатите това нарушава принципа за независима юрисдикция и създава опасен прецедент, който може да обслужва конкретни казуси.

          Обявеното намерение на Коцев да ръководи общината дистанционно те определят като по-скоро символично и демонстративно, отколкото реалистично.

          Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста след внесения обвинителен акт срещу него, включващ 12 казуса, по които са повдигнати обвинения и срещу общински съветници и медиен съветник. Според разследването обвиняемите са изисквали процент от обществени поръчки да се връща към тях. Въпреки ареста Коцев обяви, че възнамерява да изпълнява функциите си дистанционно.

          - Реклама -

          Адвокатите Людмил Рангелов и Петър Славов коментираха пред NOVA NEWS, че това е практически невъзможно. Те обясниха, че правомощията на кмета изискват ежедневно управление на огромно количество документи и постоянна комуникация, което не може да се осъществява от ареста.

          Славов и Рангелов също обърнаха внимание на спорна промяна в Наказателно-процесуалния кодекс, според която съдът вече няма пряка роля при искания за ускоряване на разследването – това се прехвърля на прокурора. Според адвокатите това нарушава принципа за независима юрисдикция и създава опасен прецедент, който може да обслужва конкретни казуси.

          Обявеното намерение на Коцев да ръководи общината дистанционно те определят като по-скоро символично и демонстративно, отколкото реалистично.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Българската армия е подсигурена с гориво за година, за корабите е на по-ниско ниво

          Иван Христов -
          Армията на България е подсигурена с бензин и дизел за една година, но запасите от корабно гориво са по-ниски – около 37%, съобщи министърът...
          България

          Основните продукти „не са поскъпнали значително“, обявиха от КНСБ

          Иван Христов -
          Цените на стоките от малката потребителска кошница през октомври почти не се променят спрямо септември – разликата е едва 0,1%, отчитат от КНСБ. Поскъпване...
          България

          Атанас Зафиров: За 2026 г. е най-левият бюджет в последните 20 години

          Иван Христов -
          Вицепремиерът и председател на НС Атанас Зафиров определи бюджета за 2026 г. като „най-левият за последните 20 години“, като подчерта, че той включва мерки...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions