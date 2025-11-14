НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 14.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Кой има имен ден днес?

          0
          29
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          На 14 ноември църквата почита свети апостол Филип – един от дванадесетте ученици на Христос, родом от Витсаида. Той е известен с усърдното изучаване на Писанието и по-късно с проповедите си след разпятието на Христос. Според преданието Филип е бил мъченически убит в град Йерапол, където след смъртта му станали чудеса, а на мястото, където капнала кръвта му, израснала лоза.

          - Реклама -

          На тази дата се отбелязват и Коледните Заговезни – последният ден, в който се консумират месо и млечни продукти преди началото на Коледните пости. Според традицията се приготвят ястия като пиле с кисело зеле, тиквеник и пълнени чушки с боб. От този ден до Богоявление венчавки не се извършват. Имен ден празнуват всички с имена Филип, Филка, Филипа и производните им.

          На 14 ноември църквата почита свети апостол Филип – един от дванадесетте ученици на Христос, родом от Витсаида. Той е известен с усърдното изучаване на Писанието и по-късно с проповедите си след разпятието на Христос. Според преданието Филип е бил мъченически убит в град Йерапол, където след смъртта му станали чудеса, а на мястото, където капнала кръвта му, израснала лоза.

          - Реклама -

          На тази дата се отбелязват и Коледните Заговезни – последният ден, в който се консумират месо и млечни продукти преди началото на Коледните пости. Според традицията се приготвят ястия като пиле с кисело зеле, тиквеник и пълнени чушки с боб. От този ден до Богоявление венчавки не се извършват. Имен ден празнуват всички с имена Филип, Филка, Филипа и производните им.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Американският гигант „Карлайл“ купува активите на „Лукойл“?

          Иван Христов -
          Американската инвестиционна компания „Карлайл“ проучва възможността да закупи чуждестранните активи на руския петролен гигант „Лукойл“, съобщава Reuters. Интересът идва след като САЩ наложиха санкции...
          Политика

          Дончев: Не е предлагана поименна кандидатура за особения представител

          Никола Павлов -
          Министерският съвет не е предлагал поименно кандидатури за особен търговски представител в „Лукойл Нефтохим“ – Бургас.Това заяви вицепремиерът Томислав Дончев по време на днешния...
          Общество

          Промяна от ЕС: Задължителни задни светлини и през деня

          Дамяна Караджова -
          Европейският съюз затяга правилата за пътна безопасност и подготвя важна промяна за шофьорите: от 2027 г.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions