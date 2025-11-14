Кой има имен ден днес?

На 14 ноември църквата почита свети апостол Филип – един от дванадесетте ученици на Христос, родом от Витсаида. Той е известен с усърдното изучаване на Писанието и по-късно с проповедите си след разпятието на Христос. Според преданието Филип е бил мъченически убит в град Йерапол, където след смъртта му станали чудеса, а на мястото, където капнала кръвта му, израснала лоза.

На тази дата се отбелязват и Коледните Заговезни – последният ден, в който се консумират месо и млечни продукти преди началото на Коледните пости. Според традицията се приготвят ястия като пиле с кисело зеле, тиквеник и пълнени чушки с боб. От този ден до Богоявление венчавки не се извършват. Имен ден празнуват всички с имена Филип, Филка, Филипа и производните им.