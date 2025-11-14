НА ЖИВО
          Нов договор в Левски

          "Клубът благодари на “Спорт Депо” за коректното и последователно партньорство до момента и изразява увереност, че и в бъдеще двете страни ще продължат да постигат още по-големи успехи заедно" - написаха "сините"

          Снимка: www.facebook.com/levskiofficial
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Левски удължи договора си с официалния доставчик на спортна екипировка “Спорт Депо”. Новото споразумение е в сила за следващите четири сезона – до сезон 2030/2031 включително.

          В резултат на успешно проведените преговори от страна на ръководството на клуба, както и на безпрецедентните продажби на екипировката на adidas през последните години, договорът бе удължен при подобрени финансови параметри.

          „ПФК “Левски” благодари на “Спорт Депо” за коректното и последователно партньорство до момента и изразява увереност, че и в бъдеще двете страни ще продължат да постигат още по-големи успехи заедно.“, написаха „сините“.

