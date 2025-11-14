НА ЖИВО
          Нов трус от 4,0 по Рихтер разлюля остров Крит

          Днес на остров Крит бе регистрирано ново земетресение с магнитуд 4,0 по скалата на Рихтер, сочат данните на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

          Епицентърът се е намирал на 103 км източно-югоизточно от Ираклион и на 38 км източно-югоизточно от Йерапетра, при дълбочина от 52 км.

          Според официалната информация, трусът е отчетен в 13:01 ч. местно време, което съвпада с българското.

          До момента няма данни за пострадали хора или материални щети.

