      петък, 14.11.25
          Нова авария в „Дружба“ 2 остави квартала на студено

          Снимка: Столица.bg
          Пробив на главно стебло на IV Искърска магистрала с диаметър 273 мм на бул. „Копенхаген“ наложи днес по обяд временно спиране на топлоснабдяването в столичните квартали „Дружба-2“ и „Цариградски комплекс“, съобщиха от „Топлофикация София“.

          Аварията не е свързана с текущите ремонти

          От дружеството уточняват, че инцидентът няма връзка с текущия ремонт, който в момента се извършва в района.

          „Текущият ремонт не засяга магистрални топлопроводи и главни стебла, а само отделни отклонения,“ посочват от компанията.

          Пробивът е локализиран на отклонение към бизнес сграда „Бенч Марк“, като на място вече работят аварийни екипи.

          Предприети действия и очаквани срокове

          Според „Топлофикация“, участъкът е обезопасен, започнати са дейности по вентилиране, дрениране и отстраняване на пробива, а възстановяването на топлоподаването ще се извърши поетапно.

          „До края на деня очакваме да възстановим услугата към първа и втора част на ‘Дружба-2’ и ‘Цариградски комплекс’, а през уикенда – и към останалите участъци,“ уточняват от дружеството.

          Топлоснабдяването към бизнес сградата „Бенч Марк“ ще бъде възстановено през почивните дни, след приключване на ремонтните дейности.

