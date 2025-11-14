Нова авария в „Дружба“ 2 остави квартала на студено

Пробив на главно стебло на IV Искърска магистрала с диаметър 273 мм на бул. „Копенхаген“ наложи днес по обяд временно спиране на топлоснабдяването в столичните квартали „Дружба-2“ и „Цариградски комплекс“, съобщиха от „Топлофикация София“.
- Реклама -
Аварията не е свързана с текущите ремонти
От дружеството уточняват, че инцидентът няма връзка с текущия ремонт, който в момента се извършва в района.
Пробивът е локализиран на отклонение към бизнес сграда „Бенч Марк“, като на място вече работят аварийни екипи.
Предприети действия и очаквани срокове
Според „Топлофикация“, участъкът е обезопасен, започнати са дейности по вентилиране, дрениране и отстраняване на пробива, а възстановяването на топлоподаването ще се извърши поетапно.
Топлоснабдяването към бизнес сградата „Бенч Марк“ ще бъде възстановено през почивните дни, след приключване на ремонтните дейности.
Пробив на главно стебло на IV Искърска магистрала с диаметър 273 мм на бул. „Копенхаген“ наложи днес по обяд временно спиране на топлоснабдяването в столичните квартали „Дружба-2“ и „Цариградски комплекс“, съобщиха от „Топлофикация София“.
- Реклама -
Аварията не е свързана с текущите ремонти
От дружеството уточняват, че инцидентът няма връзка с текущия ремонт, който в момента се извършва в района.
Пробивът е локализиран на отклонение към бизнес сграда „Бенч Марк“, като на място вече работят аварийни екипи.
Предприети действия и очаквани срокове
Според „Топлофикация“, участъкът е обезопасен, започнати са дейности по вентилиране, дрениране и отстраняване на пробива, а възстановяването на топлоподаването ще се извърши поетапно.
Топлоснабдяването към бизнес сградата „Бенч Марк“ ще бъде възстановено през почивните дни, след приключване на ремонтните дейности.
В Димитровград усилено тече подготовката и профилактиката на осветлението на най-голямото живо Коледно дърво в Европа, разположено на централния площад, както и на цялата празнична украса в града, съобщиха от Общината.