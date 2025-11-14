НА ЖИВО
          НСИ отчете голям ръст на заплатите в последната година

          Снимка: БГНЕС
          Иван Христов
          Средната заплата в България през септември достигна 2 580 лева, което е ръст от 274 лева за година или близо 12%, показват данни на НСИ.

          Най-високи възнаграждения имат работещите в сферата „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – средно 5 693 лева на месец. Въпреки че процентният ръст е 8,4%, увеличението в абсолютна сума е едно от най-големите.

          Следват финансовият сектор с 3 725 лева и ръст от 13,7%, както и секторът „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ със средно 3 600 лева и ръст от 11,5%. Други сектори с над 3 000 лева средна заплата са „Професионални дейности и научни изследвания“ (3 458 лв., +9,2%) и „Добивна промишленост“ (3 112 лв., +14,2%).

          Най-ниски са възнагражденията в хотелиерството и ресторантьорството – средно 1 636 лева, с най-малък ръст за година от 7,1%.

