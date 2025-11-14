НА ЖИВО
          „Ню Глен" покори небето: успешен старт на ракетата на Джеф Безос с мисия към Марс

          Дамяна Караджова
          Компанията „Блу Ориджин“ на американския милиардер Джеф Безос успешно изстреля от Флорида огромната ракета „Ню Глен“, която транспортира два орбитални апарата на НАСА за наблюдение на Марс, съобщава „Ройтерс“.

          Мощната двустепенна ракета – висока колкото 32-етажна сграда – полетя от стартовата площадка в Кейп Канаверал. Предаването на живо показа как седемте ѝ двигателя BE-4 с течно гориво запалват едновременно, изстрелвайки ракетата към ясното небе през пламъци и облаци изпарения. Полетът беше отложен с няколко дни заради гъста облачност, а след това и заради геомагнитна буря.

          „Ню Глен“ изпълни успешно и ключов инженерeн тест: първата ѝ степен, предназначена за многократна употреба, се отдели от втората минути след старта и се върна безопасно на Земята, приводнявайки се върху океанска платформа в Атлантика.

          В контролния център „Рокет Парк“ в Кейп Канаверал избухнаха бурни аплодисменти, след като видеото показа прецизното кацане на ускорителя. Около 20 минути по-късно инженерите потвърдиха и другата голяма новина — горната степен на ракетата успешно е извела в космоса двойката апарати EscaPADE на НАСА. Те вече са на път за началото на своето 22-месечно пътуване до Марс.

