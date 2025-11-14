Румъния под натиск: висока инфлация, замразени доходи и растящо недоволство

Румъния отчете годишна инфлация от 9,8% през октомври – ниво, което силно притиска семейните бюджети. Хранителните стоки са поскъпнали със 7,5%, а услугите и нехранителните продукти – с над 10%. Основната причина за скока в цените е увеличението на ДДС през август, което доведе до осезаемо оскъпяване на живота в северната ни съседка.

Как изглежда ежедневието на хората при тези условия? Журналистът Драгош Съчану обясни в ефира на „Здравей, България“, че румънците усещат тежестта на инфлацията ежедневно:

„Наистина, инфлацията е много висока тази година в Румъния и това се отразява най-вече върху покупателната способност. Тя е намалена драстично. Хората са много недоволни. Има постоянни протести“.

По думите му потребителската кошница се е увеличила два-три пъти, а цените на основните храни са скочили значително. Допълнителен удар за домакинствата е двойното поскъпване на електроенергията.

Още един сериозен фактор е замразяването на доходите. „Заплатите са замразени до края на следващата година. Става въпрос за възнагражденията в административния сектор и в социалните сфери, както и пенсиите“, подчерта Съчану. Към това се добавя и премахването на голяма част от бонусите, които в някои случаи достигат и до 100 хиляди евро годишно.

Журналистът припомни и политическия контекст: през последните две години Румъния е преминала през всички възможни избори – европейски, местни, парламентарни и президентски. „Това накара управляващите да увеличават предизборно заплати и пенсии с двуцифрени проценти и да дават обещания. В момента има подготвен закон за увеличение на пенсиите, но той е блокиран и няма да има повишение поне до края на 2026 година“, коментира той.