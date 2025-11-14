Обнародваха промените в закона свързан с „Лукойл“

В „Държавен вестник“ беше публикуван Законът за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Промените са пряко свързани с американските санкции срещу руската компания „Лукойл“, която притежава активи и в България.

Новият закон значително разширява правомощията на особения управител в рафинерията в Бургас – длъжност, която ще бъде назначавана от правителството. Целта е държавата да има пълен контрол върху управлението и ключовите решения, които вече ще бъдат одобрявани от Министерския съвет и няма да подлежат на спиране или съдебен контрол.

Промените бяха приети след становището на американското министерство на финансите, че компанията Gunvor Group е „марионетка на Русия“. На 7 ноември народните представители гласуваха на първо и второ четене разширяването на правомощията на особения управител, с което държавата реално поема оперативното ръководство на рафинерията.

Президентът Румен Радев наложи вето върху закона, аргументирайки се, че текстовете „подкопават правовия ред“, противоречат на европейски правни стандарти и крият риск за публичните финанси. Държавният глава остро разкритикува премахването на административния и съдебния контрол, като го определи като „недопустимо накърняване на конституционното право на защита“.

В четвъртък депутатите преодоляха ветото със 128 гласа „за“, 59 „против“ и нито един „въздържал се“, с което законът окончателно беше приет.