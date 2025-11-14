НА ЖИВО
          България

          Основните продукти „не са поскъпнали значително“, обявиха от КНСБ

          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Цените на стоките от малката потребителска кошница през октомври почти не се променят спрямо септември – разликата е едва 0,1%, отчитат от КНСБ. Поскъпване има при някои сезонни зеленчуци, като краставици и домати с около 3%, както и при свинското месо, докато ябълките и лимоните поевтиняват, което компенсира ръста при зеленчуците.

          Синдикатите обаче отбелязват големи регионални различия в цените. Например във Видин една търговска верига контролира до 90% от пазара, а в Смолян белият боб е с най-висока цена въпреки местното производство. Разликите при брашното, картофите и други стоки могат да достигат до 19% между отделните региони, посочи президентът на КНСБ Пламен Димитров.

          Според Виолета Иванова от Института за социални и синдикални изследвания цените се балансират, като при някои стоки има увеличение, а при други – спад. Най-голям ръст има при охладеното пиле – 6,6% на килограм. В малките магазини цените често са по-ниски, като при сиренето разликата достига около 2,40 лева.

          През зимата се очаква поскъпване на зеленчуците, а цените на цитрусовите плодове вероятно ще намалеят.

