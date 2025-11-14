Откриха 9 тона нередовна храна на борса „Слатина“

Инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – София-град извършиха проверка на обект на борса „Слатина“ по искане на Главна дирекция „Фискален контрол“ към НАП, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Проверката установила, че фирмата, стопанисваща обекта, не е регистрирана като наемател на територията на борсата, в нарушение на Закона за храните (ЗХ).

При инспекцията в обекта били открити около 9 тона замразени храни – сред тях пилешки бутчета, свински джолан, свинско филе и риба треска. Част от продуктите, включително пилешките бутчета, са били с изтекъл срок на годност, а за останалите липсвала пълна и точна документация, доказваща произход и съответствие с изискванията.

Поради липсата на регистрация обектът е запечатан, а всички храни ще бъдат унищожени под контрола на БАБХ.

От агенцията уточняват, че ОДБХ София–град продължава последващите проверки, включително проследяване на доставчиците на установените пратки.