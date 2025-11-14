Пет дни стачка: Лекарите във Великобритания в нов сблъсък с правителството

Хиляди лекари във Великобритания започнаха петдневна стачка, мотивирана от ниските заплати и ограничените места за обучение. Това е 13-ото протестно действие на медиците от март 2023 г. насам — ясен сигнал за дълбока и продължителна криза в британското здравеопазване.

Стачката стартира в 7 часа местно време и веднага предизвика остри реакции от страна на лейбъристкото правителство. Министърът на здравеопазването Уес Стрийтинг упрекна ръководството на Британската медицинска асоциация (БМА), че тласка ситуацията към излишна конфронтация.

„Тази стачка вече не е за справедливост. Става въпрос за политически позиции“, заяви Стрийтинг, цитиран от АФП.

„Не можем и няма да променим заплатите, особено след 28,9% увеличение през последните три години“, добави той.

От страна на БМА обаче твърдят, че лекарите все още изостават сериозно спрямо реалната стойност на доходите си и са нужни още 26% увеличение, за да достигнат нивата отпреди две десетилетия. Синдикатът настоява и за повече места за обучение — ключово за кариерата на младите медици.

В някои специалности над 30 000 лекари кандидатстват за едва 10 000 места, необходими за следващата стъпка към позиция на консултант. Това оставя хиляди добре обучени специалисти без перспектива за постоянна работа — след години на обучение.

Стачката идва на фона на продължаваща криза на жизненото равнище във Великобритания, която вече доведе до протести в почти всички сектори. През последните три години и половина стачкуваха учители, медицински сестри, работници в линейките, адвокати, железничари и гранични служители.