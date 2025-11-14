НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 14.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятОбщество

          Пет дни стачка: Лекарите във Великобритания в нов сблъсък с правителството

          0
          4
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Хиляди лекари във Великобритания започнаха петдневна стачка, мотивирана от ниските заплати и ограничените места за обучение. Това е 13-ото протестно действие на медиците от март 2023 г. насам — ясен сигнал за дълбока и продължителна криза в британското здравеопазване.

          - Реклама -

          Стачката стартира в 7 часа местно време и веднага предизвика остри реакции от страна на лейбъристкото правителство. Министърът на здравеопазването Уес Стрийтинг упрекна ръководството на Британската медицинска асоциация (БМА), че тласка ситуацията към излишна конфронтация.

          „Тази стачка вече не е за справедливост. Става въпрос за политически позиции“, заяви Стрийтинг, цитиран от АФП.
          „Не можем и няма да променим заплатите, особено след 28,9% увеличение през последните три години“, добави той.

          От страна на БМА обаче твърдят, че лекарите все още изостават сериозно спрямо реалната стойност на доходите си и са нужни още 26% увеличение, за да достигнат нивата отпреди две десетилетия. Синдикатът настоява и за повече места за обучение — ключово за кариерата на младите медици.

          Крал Чарлз III на 77: Монархът, за когото традицията и природата вървят ръка за ръка (СНИМКИ) Крал Чарлз III на 77: Монархът, за когото традицията и природата вървят ръка за ръка (СНИМКИ)

          В някои специалности над 30 000 лекари кандидатстват за едва 10 000 места, необходими за следващата стъпка към позиция на консултант. Това оставя хиляди добре обучени специалисти без перспектива за постоянна работа — след години на обучение.

          Стачката идва на фона на продължаваща криза на жизненото равнище във Великобритания, която вече доведе до протести в почти всички сектори. През последните три години и половина стачкуваха учители, медицински сестри, работници в линейките, адвокати, железничари и гранични служители.

          Хиляди лекари във Великобритания започнаха петдневна стачка, мотивирана от ниските заплати и ограничените места за обучение. Това е 13-ото протестно действие на медиците от март 2023 г. насам — ясен сигнал за дълбока и продължителна криза в британското здравеопазване.

          - Реклама -

          Стачката стартира в 7 часа местно време и веднага предизвика остри реакции от страна на лейбъристкото правителство. Министърът на здравеопазването Уес Стрийтинг упрекна ръководството на Британската медицинска асоциация (БМА), че тласка ситуацията към излишна конфронтация.

          „Тази стачка вече не е за справедливост. Става въпрос за политически позиции“, заяви Стрийтинг, цитиран от АФП.
          „Не можем и няма да променим заплатите, особено след 28,9% увеличение през последните три години“, добави той.

          От страна на БМА обаче твърдят, че лекарите все още изостават сериозно спрямо реалната стойност на доходите си и са нужни още 26% увеличение, за да достигнат нивата отпреди две десетилетия. Синдикатът настоява и за повече места за обучение — ключово за кариерата на младите медици.

          Крал Чарлз III на 77: Монархът, за когото традицията и природата вървят ръка за ръка (СНИМКИ) Крал Чарлз III на 77: Монархът, за когото традицията и природата вървят ръка за ръка (СНИМКИ)

          В някои специалности над 30 000 лекари кандидатстват за едва 10 000 места, необходими за следващата стъпка към позиция на консултант. Това оставя хиляди добре обучени специалисти без перспектива за постоянна работа — след години на обучение.

          Стачката идва на фона на продължаваща криза на жизненото равнище във Великобритания, която вече доведе до протести в почти всички сектори. През последните три години и половина стачкуваха учители, медицински сестри, работници в линейките, адвокати, железничари и гранични служители.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Прокуратурата внесе обвинителния акт срещу Барбутов

          Никола Павлов -
          Софийска градска прокуратура (СГП) внесе в Софийски градски съд (СГС) обвинителен акт срещу бивш заместник-кмет на Столична община (СО) и още трима души, обвинени...
          Любопитно

          Ариана Гранде уплашена на премиера в Сингапур: Мъж я напада пред камерите (ВИДЕО)

          Дамяна Караджова -
          Ариана Гранде преживя напрегнат инцидент по време на премиерата на филма „Wicked: For Good“ в Сингапур в четвъртък, когато мъж внезапно се хвърли към нея
          Общество

          Прокуратурата предаде на съд двойката от Перник, обвинена в жестоки убийства на животни: три обвинения срещу тях

          Дамяна Караджова -
          Разследването срещу двамата обвиняеми от Перник за особено жестока жестокост към животни е приключило, съобщиха от прокуратурата.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions