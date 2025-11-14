НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 14.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Петкова: Дерогацията за „Лукойл“ гарантира енергийната сигурност на страната

          8
          44
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          САЩ и Великобритания предоставиха дерогация на България по отношение на „Лукойл“, което представлява „безспорен успех“ за правителството на премиера Роден Желязков, заяви министърът на финансите Теменужка Петкова пред БГНЕС.

          - Реклама -

          „Целият екип, който работи по тази дерогация, се справи изключително добре. Бяхме в непрекъснат контакт с нашите партньори от UFAC, както и с ЕК и Великобритания. Това е една добре свършена работа“, каза министър Петкова.

          Тя подчерта, че българските граждани могат да бъдат спокойни, защото целта на правителството е гарантиране на сигурността на доставките на горива и осигуряване на енергийната и национална сигурност. „Няма риск България да остане без гориво“, добави министърът.

          Особеният управител Румен Соецов трябва да бъде вписан в Търговския регистър и ще изпълнява функциите си съгласно закона. „Спецов ще се справи много добре с тази задача. Това е голяма отговорност и фактът, че я пое, му прави чест. Той има широк поглед върху различни търговски дейности, тъй като като изпълнителен директор на НАП е контролирал дейността на различни дружества“, каза Петкова.

          Министърът добави, че след приемането на бюджета ще започне активен диалог с бизнеса и синдикатите, за да се създават максимално добри условия за българските компании и граждани.

          САЩ и Великобритания предоставиха дерогация на България по отношение на „Лукойл“, което представлява „безспорен успех“ за правителството на премиера Роден Желязков, заяви министърът на финансите Теменужка Петкова пред БГНЕС.

          - Реклама -

          „Целият екип, който работи по тази дерогация, се справи изключително добре. Бяхме в непрекъснат контакт с нашите партньори от UFAC, както и с ЕК и Великобритания. Това е една добре свършена работа“, каза министър Петкова.

          Тя подчерта, че българските граждани могат да бъдат спокойни, защото целта на правителството е гарантиране на сигурността на доставките на горива и осигуряване на енергийната и национална сигурност. „Няма риск България да остане без гориво“, добави министърът.

          Особеният управител Румен Соецов трябва да бъде вписан в Търговския регистър и ще изпълнява функциите си съгласно закона. „Спецов ще се справи много добре с тази задача. Това е голяма отговорност и фактът, че я пое, му прави чест. Той има широк поглед върху различни търговски дейности, тъй като като изпълнителен директор на НАП е контролирал дейността на различни дружества“, каза Петкова.

          Министърът добави, че след приемането на бюджета ще започне активен диалог с бизнеса и синдикатите, за да се създават максимално добри условия за българските компании и граждани.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          САЩ дадоха отсрочка на България по санкциите срещу „Лукойл“

          Владимир Висоцки -
          Съединените щати предоставиха отсрочка за България по отношение на санкциите срещу „Лукойл“. Министерството на финансите на САЩ обяви, че на четири български компании, свързани...
          Политика

          Георги Хрисимиров: Румен Спецов е сложен, за да свърши мръсната работа

          Златина Петкова -
          "Румен Спецов, който вече не е човек на "Продължаваме промяната", а на Борисов и Пеевски, е сложен, за да свърши мръсната работа." Това каза народният...
          Политика

          Боян Балев: Бюджетът, много меко казано, не е идеален, но е възможен

          Златина Петкова -
          "Негативното отношение на работодателите към бюджета е неоснователно. Съгласен съм с това, че бюджетът, много меко казано, не е идеален, но е възможен в...

          8 КОМЕНТАРА

          2. Е ние българите сме си тъп народ затова вярваме на прасета.Лукойл трябва да одържави да стане наша рафинерията.Сега пак отива в чужди ръце дали ще е след три и пет месеца все тая.Ама че глупости приказва тази.

          3. Нищо не гарантира, дава 3 месеца да оправят батаците, а шиши иска да понеже руснаците, май Коледа е близо

          6. Но не и благодарение на вас Тиминужке лъжата,а на един друг,койото беше днес при един друг,а вие с чужда пита помен правите!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions