Петкова: Дерогацията за „Лукойл“ гарантира енергийната сигурност на страната

САЩ и Великобритания предоставиха дерогация на България по отношение на „Лукойл“, което представлява „безспорен успех“ за правителството на премиера Роден Желязков, заяви министърът на финансите Теменужка Петкова пред БГНЕС.
„Целият екип, който работи по тази дерогация, се справи изключително добре. Бяхме в непрекъснат контакт с нашите партньори от UFAC, както и с ЕК и Великобритания. Това е една добре свършена работа“, каза министър Петкова.
Тя подчерта, че българските граждани могат да бъдат спокойни, защото целта на правителството е гарантиране на сигурността на доставките на горива и осигуряване на енергийната и национална сигурност. „Няма риск България да остане без гориво“, добави министърът.
Особеният управител Румен Соецов трябва да бъде вписан в Търговския регистър и ще изпълнява функциите си съгласно закона. „Спецов ще се справи много добре с тази задача. Това е голяма отговорност и фактът, че я пое, му прави чест. Той има широк поглед върху различни търговски дейности, тъй като като изпълнителен директор на НАП е контролирал дейността на различни дружества“, каза Петкова.
Министърът добави, че след приемането на бюджета ще започне активен диалог с бизнеса и синдикатите, за да се създават максимално добри условия за българските компании и граждани.
Да ти с..ра в устата гнусна! Колко пари взе за да говориш тезипростотий???
Е ние българите сме си тъп народ затова вярваме на прасета.Лукойл трябва да одържави да стане наша рафинерията.Сега пак отива в чужди ръце дали ще е след три и пет месеца все тая.Ама че глупости приказва тази.
Нищо не гарантира, дава 3 месеца да оправят батаците, а шиши иска да понеже руснаците, май Коледа е близо
Лена Атанасова много си тъпа.
Така е – успех! Отлично справяне, светкавично реагиране и точен избор!
Лена Атанасова Ти сериозно ли? Майко мила.
Но не и благодарение на вас Тиминужке лъжата,а на един друг,койото беше днес при един друг,а вие с чужда пита помен правите!