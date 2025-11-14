Плевенско на тъмно: токови удари блокират домакинските уреди

Жителите на град Славяново в Плевенско алармират за сериозни проблеми с електрозахранването, които превръщат ежедневието им в истинско предизвикателство. Според тях токовите удари са толкова чести и рязки, че „светлините примигват като в дискотека“, а електроуредите масово изгарят.

Жена от града разказа в „Здравей, България“, че преди дни е била принудена да закупи нова пералня, след като старата се повредила заради пореден удар в мрежата. Съседите ѝ допълват, че вече са „жертвали“ климатици, телевизори и фризери.

Особено тежка е ситуацията за семейства, които се грижат за болни хора. Млада жена споделя, че неподвижният ѝ баща е оставал с часове в неудобна позиция, защото рамото на болничното му легло не може да се управлява без ток. „Единственият начин е да извикаш техник, който да разкачи механизма… само за да може човекът да легне нормално“, обяснява тя.

Кметът на Славяново Румен Моцев също описва положението като критично:

„От три години хората мислят, че съм шеф на енергото. Всеки ден ме питат защо няма ток. Писах до омбудсмана и къде ли не – никой не поема отговорност.“

По думите му, когато токът спре, спира и водата, защото помпите изключват. Сигнали за проблеми подават и жители на село Коиловци.

От електроразпределителното дружество твърдят, че временното изключване е неизбежно заради обезопасяване на мрежата по време на ремонтни дейности. Посочват и други причини: лошо време, силен вятър, удари от птици по проводниците, както и повреди по съоръжения, които не са тяхна собственост.

В официална позиция дружеството уточнява, че процедурата по присъединяване към мрежата на обекти, изграждани от „Артекс Инженеринг“, все още не е финализирана:

„Не са предоставени всички необходими документи за въвеждане в експлоатация, каквото е задължението на „Артекс Инженеринг“ по договора.“

Междувременно хората настояват за трайно решение, защото щетите по домовете и дискомфортът се трупат с всеки изминал ден.