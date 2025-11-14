НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 14.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Плевенско на тъмно: токови удари блокират домакинските уреди

          0
          9
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Жителите на град Славяново в Плевенско алармират за сериозни проблеми с електрозахранването, които превръщат ежедневието им в истинско предизвикателство. Според тях токовите удари са толкова чести и рязки, че „светлините примигват като в дискотека“, а електроуредите масово изгарят.

          - Реклама -

          Жена от града разказа в „Здравей, България“, че преди дни е била принудена да закупи нова пералня, след като старата се повредила заради пореден удар в мрежата. Съседите ѝ допълват, че вече са „жертвали“ климатици, телевизори и фризери.

          Особено тежка е ситуацията за семейства, които се грижат за болни хора. Млада жена споделя, че неподвижният ѝ баща е оставал с часове в неудобна позиция, защото рамото на болничното му легло не може да се управлява без ток. „Единственият начин е да извикаш техник, който да разкачи механизма… само за да може човекът да легне нормално“, обяснява тя.

          Токът за бизнеса поскъпва с над 14% за 12 ноември Токът за бизнеса поскъпва с над 14% за 12 ноември

          Кметът на Славяново Румен Моцев също описва положението като критично:

          „От три години хората мислят, че съм шеф на енергото. Всеки ден ме питат защо няма ток. Писах до омбудсмана и къде ли не – никой не поема отговорност.“

          По думите му, когато токът спре, спира и водата, защото помпите изключват. Сигнали за проблеми подават и жители на село Коиловци.

          От електроразпределителното дружество твърдят, че временното изключване е неизбежно заради обезопасяване на мрежата по време на ремонтни дейности. Посочват и други причини: лошо време, силен вятър, удари от птици по проводниците, както и повреди по съоръжения, които не са тяхна собственост.

          В официална позиция дружеството уточнява, че процедурата по присъединяване към мрежата на обекти, изграждани от „Артекс Инженеринг“, все още не е финализирана:

          „Не са предоставени всички необходими документи за въвеждане в експлоатация, каквото е задължението на „Артекс Инженеринг“ по договора.“

          Междувременно хората настояват за трайно решение, защото щетите по домовете и дискомфортът се трупат с всеки изминал ден.

          Жителите на град Славяново в Плевенско алармират за сериозни проблеми с електрозахранването, които превръщат ежедневието им в истинско предизвикателство. Според тях токовите удари са толкова чести и рязки, че „светлините примигват като в дискотека“, а електроуредите масово изгарят.

          - Реклама -

          Жена от града разказа в „Здравей, България“, че преди дни е била принудена да закупи нова пералня, след като старата се повредила заради пореден удар в мрежата. Съседите ѝ допълват, че вече са „жертвали“ климатици, телевизори и фризери.

          Особено тежка е ситуацията за семейства, които се грижат за болни хора. Млада жена споделя, че неподвижният ѝ баща е оставал с часове в неудобна позиция, защото рамото на болничното му легло не може да се управлява без ток. „Единственият начин е да извикаш техник, който да разкачи механизма… само за да може човекът да легне нормално“, обяснява тя.

          Токът за бизнеса поскъпва с над 14% за 12 ноември Токът за бизнеса поскъпва с над 14% за 12 ноември

          Кметът на Славяново Румен Моцев също описва положението като критично:

          „От три години хората мислят, че съм шеф на енергото. Всеки ден ме питат защо няма ток. Писах до омбудсмана и къде ли не – никой не поема отговорност.“

          По думите му, когато токът спре, спира и водата, защото помпите изключват. Сигнали за проблеми подават и жители на село Коиловци.

          От електроразпределителното дружество твърдят, че временното изключване е неизбежно заради обезопасяване на мрежата по време на ремонтни дейности. Посочват и други причини: лошо време, силен вятър, удари от птици по проводниците, както и повреди по съоръжения, които не са тяхна собственост.

          В официална позиция дружеството уточнява, че процедурата по присъединяване към мрежата на обекти, изграждани от „Артекс Инженеринг“, все още не е финализирана:

          „Не са предоставени всички необходими документи за въвеждане в експлоатация, каквото е задължението на „Артекс Инженеринг“ по договора.“

          Междувременно хората настояват за трайно решение, защото щетите по домовете и дискомфортът се трупат с всеки изминал ден.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          ПП-ДБ: Предлагаме отпадане на нотариалната такса при прехвърляне на МПС

          Никола Павлов -
          Депутатът от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ) Йордан Иванов обяви, че формацията внася законопроект за премахване на нотариалната такса при прехвърляне на моторни...
          Общество

          Поглед отвътре: Ден на отворените врати в Сухопътните войски

          Дамяна Караджова -
          Гражданите получават шанс да надникнат в работата на Сухопътните войски по повод 147 години от създаването им.
          България

          Бойко Борисов: САЩ дават шестмесечна дерогация; особеният управител на „Лукойл“ не е свързан с Пеевски, ще се справи

          Иван Христов -
          Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви в парламента, че очаква България да получи шестмесечна дерогация по казуса с „Лукойл“, подобно на Германия. По думите...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions