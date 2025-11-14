НА ЖИВО
      петък, 14.11.25
          Почина легендата на ЦСКА Стоян Йорданов

          ФБ/CSKA Sofia FC
          С голяма тъга ЦСКА съобщи за кончината на един от най-емблематичните си футболисти – Стоян Йорданов. Великият вратар е починал днес на 81-годишна възраст след боледуване, информира клубът чрез официалната си страница.

          Йорданов остава завинаги в историята като един от най-големите стражи, обличали червената фланелка, отдавайки цялата си футболна кариера на любимия клуб. Той се присъединява към „армейците“ през 1961 г. и цели 16 години е неизменна част от първия отбор на ЦСКА.

          От клуба съобщиха, че допълнително ще обявят деня, часа и мястото на поклонението пред паметта на големия Стоян Йорданов.

          Поклон пред светлата му памет!

