      петък, 14.11.25
          Поглед отвътре: Ден на отворените врати в Сухопътните войски

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Гражданите получават шанс да надникнат в работата на Сухопътните войски по повод 147 години от създаването им. На 19 ноември празникът ще бъде отбелязан с Ден на отворените врати в няколко военни формирования в страната.

          Днес свободен достъп е осигурен до обектите във Враца и Благоевград от състава на Трето бригадно командване, както и до формированието в село Свобода и това в Хасково, част от Втора механизирана бригада.

          Симулирана авиокатастрофа край Велинград: армията тества готовността си (СНИМКИ) Симулирана авиокатастрофа край Велинград: армията тества готовността си (СНИМКИ)

          От Министерството на отбраната посочват, че инициативата позволява на гражданите да се запознаят от непосредствена близост с ежедневната работа на военнослужещите, техните задачи и отговорности. Посетителите ще могат да видят отблизо използваната техника, оборудване и въоръжение, а младите хора – да проучат възможностите за бъдеща професионална реализация в Сухопътните войски.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Терзиев видя „реален напредък“ в плана за управление на Природен парк „Витоша“

          Иван Христов -
          След 11 години без актуализиран План за управление на Природен парк „Витоша“, столичният кмет Васил Терзиев изрази удовлетворението си от постигнатия напредък. Във Facebook...
          България

          УЖАС: Ивет наръгала баба си 54 пъти

          Иван Христов -
          Комплексна съдебно-психиатрична експертиза установява, че Ивет Стайкова – обвинена за убийството на своята баба, актрисата Виолета Донева, през 2022 г. – не страда от...
          България

          Трус в Кърджали

          Иван Христов -
          Земетресение е регистрирано тази нощ край Кърджали. Трусът с магнитуд 2,1 по скалата на Рихтер е бил до село Македонци в 1 часа тази сутрин....

          2 КОМЕНТАРА

          2. „Бъдещата професионална реализация в Сухопътните войски“ всъщност е разходен материал на Източния фронт. Да, ама баламите вече са кът.

