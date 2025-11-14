Поглед отвътре: Ден на отворените врати в Сухопътните войски

Гражданите получават шанс да надникнат в работата на Сухопътните войски по повод 147 години от създаването им. На 19 ноември празникът ще бъде отбелязан с Ден на отворените врати в няколко военни формирования в страната.

Днес свободен достъп е осигурен до обектите във Враца и Благоевград от състава на Трето бригадно командване, както и до формированието в село Свобода и това в Хасково, част от Втора механизирана бригада.

От Министерството на отбраната посочват, че инициативата позволява на гражданите да се запознаят от непосредствена близост с ежедневната работа на военнослужещите, техните задачи и отговорности. Посетителите ще могат да видят отблизо използваната техника, оборудване и въоръжение, а младите хора – да проучат възможностите за бъдеща професионална реализация в Сухопътните войски.