          Полицията разкри отвличане на 21-годишна жена в Хасковско

          След бързите действия на полицията в Хасково и Свиленград беше разкрито тежко престъпление – отвличане на 21-годишна българска гражданка, съобщиха от Окръжната прокуратура – Хасково и Областната дирекция на МВР на съвместен брифинг. По случая са повдигнати обвинения на трима български граждани.

          Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112 в 3:20 часа сутринта на 13 ноември. Гражданин от Свиленград съобщил, че е станал свидетел как младо момиче е било насилствено качено в автомобил на улица „Йордан Йовков“, докато е викало за помощ. Подателят на сигнала е приятел на пострадалата, който малко по-рано вечерта я е оставил на същото място.

          По горещи следи служители на Районното управление – Свиленград успели да установят автомобила и посоката му на движение. Полицията достигнала до къща в село Мустрак, където открила отвлечената жена. На място била и 44-годишна жена от Хасково, известна на органите на реда и вече осъждана. По-късно били задържани и другите двама участници27-годишен мъж от Свиленград и 40-годишен мъж от Хасково.

          Според разследващите, основният извършител е 27-годишният мъж, който имал лични отношения с жертвата, а мотивът вероятно е свързан с личен конфликт. Той е многократно осъждан, както и 44-годишната жена, която също има криминално минало.

          Окръжната прокуратура – Хасково е повдигнала обвинение за отвличане, извършено в съучастие от три лица. За двама от тях – 27-годишния и 44-годишната – престъплението е извършено при условията на опасен рецидив, поради което законът предвижда наказание от 10 до 20 години лишаване от свобода или доживотен затвор, както и конфискация на имущество. За третия обвиняем наказанието е от 7 до 15 години затвор.

          Пострадалата е прегледана от съдебен лекар и има леки телесни повреди. При обиск в къщата в с. Мустрак полицията е открила 12 грама метамфетамин и малко количество марихуана.

          Двамата обвиняеми с опасен рецидив са задържани за 72 часа по постановление на прокуратурата.
          Разследването по случая продължава.

