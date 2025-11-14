НА ЖИВО
          ПП–ДБ: Бюджетът за 2026 г. крие „изключителен риск" и води към „гръцкия сценарий"

          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Депутатите от „Продължаваме промяната – Демократична България“ предупредиха, че проектобюджетът за 2026 г. представлява сериозен риск и поставя страната в началото на „румънския и гръцкия сценарий“, обвинявайки управляващите във „война срещу средната класа и бизнеса“. Паралелно с критиките към финансовата рамка, съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов постави въпроси за преназначаването на отстранения шеф на ОДМВР – Пазарджик, настоявайки за пълна прозрачност на проверката.

          Депутатът от ПГ на ПП–ДБ Мартин Димитров изрази тревога от заложените параметри в бюджета:

          „Това е началото на румънския и гръцкия сценарий. Войната срещу средната класа и бизнеса продължава. Този бюджет е изключителен риск и вместо управляващите да го преразгледат, те тръгнаха на война с бизнеса.“

          Той добави, че се надява по време на първо и второ четене бюджетът да бъде преработен в по-балансиран вид.

          Божидар Божанов също коментира темата, като посочи, че има минимален сигнал за диалог с ГЕРБ:

          „Преди малко Борисов каза, че е готов да обсъди поне една дясна мярка – тази, която ние предложихме за ограничаване на бонусите. Законопроектът е внесен и очакваме следващата седмица да влезе в парламента, тъй като явно поне от страна на ГЕРБ има някаква заявка.“

          Според него обаче е вероятно и този ангажимент да остане неизпълнен, както се случило с подписите за отстраняването на шефа на антикорупционната комисия Антон Славчев.

          Относно преназначаването на отстранения директор на ОДМВР – Пазарджик, Божанов припомни, че е задал въпрос по темата по време на блиц контрол на вътрешния министър Даниел Митов.

          „Министърът каза, че той е преместен в звеното за подпомагане на министъра и че проверката ще продължи поне два месеца с възможност за удължаване. На следващия блиц контрол пак ще го питаме и на по-следващия също, за да не се окаже, както често става в МВР, че започват проверки и после, като звънне Пеевски, се слага чадър над неговите хора.“

          На въпрос дали повишаването на отстранения шеф на полицията не е проблематичен знак, Божанов коментира лаконично:

          „Борисов не може дори един шеф на ОДМВР да махне.“

