ПП–ДБ: Бюджетът за 2026 г. крие „изключителен риск“ и води към „гръцкия сценарий“

Депутатите от „Продължаваме промяната – Демократична България“ предупредиха, че проектобюджетът за 2026 г. представлява сериозен риск и поставя страната в началото на „румънския и гръцкия сценарий“, обвинявайки управляващите във „война срещу средната класа и бизнеса“. Паралелно с критиките към финансовата рамка, съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов постави въпроси за преназначаването на отстранения шеф на ОДМВР – Пазарджик, настоявайки за пълна прозрачност на проверката.
Депутатът от ПГ на ПП–ДБ Мартин Димитров изрази тревога от заложените параметри в бюджета:
Той добави, че се надява по време на първо и второ четене бюджетът да бъде преработен в по-балансиран вид.
Божидар Божанов също коментира темата, като посочи, че има минимален сигнал за диалог с ГЕРБ:
Според него обаче е вероятно и този ангажимент да остане неизпълнен, както се случило с подписите за отстраняването на шефа на антикорупционната комисия Антон Славчев.
Относно преназначаването на отстранения директор на ОДМВР – Пазарджик, Божанов припомни, че е задал въпрос по темата по време на блиц контрол на вътрешния министър Даниел Митов.
На въпрос дали повишаването на отстранения шеф на полицията не е проблематичен знак, Божанов коментира лаконично:
