ПП-ДБ обещаха да дават всяка стотинка от парите за паркирането за подобрения в София

Столичният общински съвет прие решение от 5 януари 2026 г. цените за паркиране в София да се удвоят, а синята и зелената зони да бъдат разширени. Общинският съветник от ПП-ДБ Бойко Димитров заяви, че е въведен ясен механизъм за това как ще се използват приходите от паркиране.

Според него по-високите цени ще намалят натиска върху паркоместата в центъра, като накарат повече хора да се замислят дали да пътуват с личен автомобил. Димитров обеща, че всички средства, които гражданите плащат за паркиране, ще бъдат инвестирани в градската инфраструктура и в подобряване на обществения транспорт.