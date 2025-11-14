НА ЖИВО
          - Реклама -
          ПП-ДБ обещаха да дават всяка стотинка от парите за паркирането за подобрения в София

          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Столичният общински съвет прие решение от 5 януари 2026 г. цените за паркиране в София да се удвоят, а синята и зелената зони да бъдат разширени. Общинският съветник от ПП-ДБ Бойко Димитров заяви, че е въведен ясен механизъм за това как ще се използват приходите от паркиране.

          Според него по-високите цени ще намалят натиска върху паркоместата в центъра, като накарат повече хора да се замислят дали да пътуват с личен автомобил. Димитров обеща, че всички средства, които гражданите плащат за паркиране, ще бъдат инвестирани в градската инфраструктура и в подобряване на обществения транспорт.

