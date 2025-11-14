ПП-ДБ: Предлагаме отпадане на нотариалната такса при прехвърляне на МПС

Депутатът от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ) Йордан Иванов обяви, че формацията внася законопроект за премахване на нотариалната такса при прехвърляне на моторни превозни средства (МПС).

Предложението цели облекчаване на административната тежест за гражданите и бизнеса.

„Това е тема, която касае 300 хиляди души годишно и стотици милиони евро допълнителна административна тежест за бизнеса и за българските граждани,“ посочи Иванов. - Реклама -

Предлага се европейски модел за прехвърляне на автомобили

По думите му, България е единствената държава в ЕС, в която гражданите са задължени да минават през нотариус, за да прехвърлят собствеността на автомобил.

„Това е измислена такса, която ние настояваме да премахнем,“ подчерта Иванов.

Той уточни, че ще се запази възможността гражданите, които желаят, да използват нотариални услуги доброволно, но нотариалната заверка вече няма да бъде задължителна.

Ролята на държавата – МВР и КАТ поемат проверките

Иванов настоя държавата да поеме функциите по удостоверяване на сделките чрез МВР и КАТ, като процесът се осъществява с обикновен писмен договор, без нужда от нотариална заверка.

„Настояваме държавата да влезе в ролята си – МВР и КАТ да се ангажират с този въпрос, като премахнем нотариалната заверка и въведем прехвърляне с обикновен писмен договор,“ допълни той.

Проверките остават – държавата гарантира сигурността на сделките

Моника Ангелова, член на екипа на ДСБ, поясни, че облекчаването на процедурата не означава премахване на контрола.