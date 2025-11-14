НА ЖИВО
          Предлагат Румен Спецов за особен търговски представител на „Лукойл"

          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Правителството официално предложи Румен Спецов за поста особен търговски представител в „Лукойл Нефтохим“, съобщи министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов след извънредното заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет, свикано именно по този въпрос.

          Министърът на правосъдието Георги Георгиев уточни, че се очаква Спецов да бъде вписан в Търговския регистър по-късно днес.

          До тази процедура се стигна, след като влязоха в сила измененията в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, публикувани в „Държавен вестник“.

          Измененията бяха приети от Народното събрание на 7 ноември на две четения в рамките на едно заседание. Президентът Румен Радев наложи вето върху промените, но депутатите го отхвърлиха на 13 ноември с 128 гласа „за“, 59 „против“ и без „въздържал се“.

          По време на днешния парламентарен блицконтрол, вицепремиерът Томислав Дончев посочи, че разговорите със САЩ през следващите дни ще бъдат решаващи, тъй като на 21 ноември влизат в сила санкциите на САЩ срещу руските компании „Лукойл“ и „Роснефт“ и техните задгранични активи.

          - Реклама -

