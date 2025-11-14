НА ЖИВО
          Премиерът свиква Съвет по сигурността заради „Лукойл“

          Премиерът Росен Желязков свиква Съвет по сигурността, за да обсъди въпроса с особения управител на „Лукойл“. Това съобщи от парламентарната трибуна председателят на Народното събрание Рая Назарян.

          Междувременно в „Държавен вестник“ беше обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтени продукти. Промените са пряко свързани с американските санкции срещу руската компания „Лукойл“, която има значителни активи у нас.

          Новите текстове разширяват правомощията на особения управител, който ще бъде назначаван от правителството и ще ръководи рафинерията в Бургас. Така държавата получава пълен оперативен контрол, като решенията ще се вземат след одобрение от Министерския съвет и няма да подлежат на спиране или съдебен контрол.

          На 7 ноември, след становището на американското финансово министерство, че Gunvor Group е „марионетка на Русия“, депутатите приеха на първо и второ четене разширяването на правомощията на особения управител.

          Президентът Румен Радев наложи вето, предупреждавайки, че измененията „подкопават правовия ред“, противоречат на европейски норми и крият висок риск за публичните финанси. Той остро критикува премахването на административния и съдебния контрол, наричайки го „накърняване на конституционното право на защита“.

          Въпреки това Енергийната комисия в парламента преодоля ветото с 12 гласа „за“ и 3 „против“, а политическото напрежение около темата продължава.

