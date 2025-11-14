Прогноза за петък: слънчево време с мъгли в низините

Петък ще донесе предимно слънчево време, но с типичните за сезона мъгли в някои райони. До обяд по долното поречие на Тунджа и Марица, както и почти през целия ден в Дунавската равнина, видимостта ще остане намалена. Времето ще е тихо и спокойно. Температурите ще варират между 13 и 18 градуса, като в местата с по-трайна мъгла ще останат по-ниски. В София максималната температура ще бъде около 16 градуса.

В планините времето ще е напълно различно – слънчево и приятно, придружено от слаб, а по високите части до умерен запад-северозападен вятър. На височина 1200 метра термометрите ще показват около 14 градуса, а на 2000 метра – около 7.

По Черноморието сутринта ще започне с мъгла или ниска облачност, но през деня ще се установи слънчево време. Вятърът ще е слаб и променлив, температурите – между 14 и 16 градуса, малко под стойностите на морската вода. Вълнението на морето ще бъде слабо – 1 до 2 бала.