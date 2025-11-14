Прокуратурата предаде на съд двойката от Перник, обвинена в жестоки убийства на животни: три обвинения срещу тях

Разследването срещу двамата обвиняеми от Перник за особено жестока жестокост към животни е приключило, съобщиха от прокуратурата. Двамата – 26-годишната Габриела Сашова и 35-годишният Красимир Георгиев – са предадени на съд с обвинителен акт от 12 ноември.

Случаят шокира обществеността още при първите сигнали за убийства на животни по мъчителен начин, заснети за създаване на порнографско съдържание. Според прокуратурата Сашова и Георгиев действали в предварителен сговор, като поддържали „ценоразпис“ за поръчкови видеа, предназначени за международна аудитория. И двамата остават задържани под стража, а предстои насрочване на разпоредителното заседание по делото.

„Двамата подсъдими са предадени на съд с обвинителен акт от 12 ноември. Повдигнати и предявени са по три обвинения за всеки от тях… Другото обвинение е за проявената жестокост и причиняване на смърт на гръбначни животни, а третото – за създаване на материали с порнографско съдържание“,

посочи говорителят на прокуратурата в Перник, прокурор Албена Стоилова.

Тя подчерта, че максималното наказание за най-тежкото престъпление е до 6 години затвор и глоба до 10 000 лв.

„Тъй като се касае за три престъпления, извършени преди да влезе в сила присъда, има възможност наказанието да бъде общо и би могло да бъде увеличено“, допълни Стоилова.

По събраните доказателства двамата обвиняеми се познавали от 2022 г. и имали интимни отношения. Заснемането на видеоклиповете започнало през март 2023 г.

„До тази идея са стигнали, тъй като и двамата са били в затруднено материално положение…“, обясни прокурорът и добави, че плащанията зависели от вида и броя на животните.

Видеата били разпространявани в платен Telegram канал, след което обвиняемите получавали индивидуални поръчки. При претърсванията в домовете им били открити телефони, компютър и дрехи, използвани при заснемането – кожени рокли, маски, ботуши и камшици. Оръжие не е намерено.