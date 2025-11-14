НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 14.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Прокуратурата предаде на съд двойката от Перник, обвинена в жестоки убийства на животни: три обвинения срещу тях

          0
          21
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Разследването срещу двамата обвиняеми от Перник за особено жестока жестокост към животни е приключило, съобщиха от прокуратурата. Двамата – 26-годишната Габриела Сашова и 35-годишният Красимир Георгиев – са предадени на съд с обвинителен акт от 12 ноември.

          - Реклама -

          Случаят шокира обществеността още при първите сигнали за убийства на животни по мъчителен начин, заснети за създаване на порнографско съдържание. Според прокуратурата Сашова и Георгиев действали в предварителен сговор, като поддържали „ценоразпис“ за поръчкови видеа, предназначени за международна аудитория. И двамата остават задържани под стража, а предстои насрочване на разпоредителното заседание по делото.

          Чудовищата Габриела и Красимир били „принудени“ да снимат садистичните си клипчета Чудовищата Габриела и Красимир били „принудени“ да снимат садистичните си клипчета

          „Двамата подсъдими са предадени на съд с обвинителен акт от 12 ноември. Повдигнати и предявени са по три обвинения за всеки от тях… Другото обвинение е за проявената жестокост и причиняване на смърт на гръбначни животни, а третото – за създаване на материали с порнографско съдържание“,
          посочи говорителят на прокуратурата в Перник, прокурор Албена Стоилова.

          Тя подчерта, че максималното наказание за най-тежкото престъпление е до 6 години затвор и глоба до 10 000 лв.

          „Тъй като се касае за три престъпления, извършени преди да влезе в сила присъда, има възможност наказанието да бъде общо и би могло да бъде увеличено“, допълни Стоилова.

          По събраните доказателства двамата обвиняеми се познавали от 2022 г. и имали интимни отношения. Заснемането на видеоклиповете започнало през март 2023 г.

          „До тази идея са стигнали, тъй като и двамата са били в затруднено материално положение…“, обясни прокурорът и добави, че плащанията зависели от вида и броя на животните.

          Видеата били разпространявани в платен Telegram канал, след което обвиняемите получавали индивидуални поръчки. При претърсванията в домовете им били открити телефони, компютър и дрехи, използвани при заснемането – кожени рокли, маски, ботуши и камшици. Оръжие не е намерено.

          Разследването срещу двамата обвиняеми от Перник за особено жестока жестокост към животни е приключило, съобщиха от прокуратурата. Двамата – 26-годишната Габриела Сашова и 35-годишният Красимир Георгиев – са предадени на съд с обвинителен акт от 12 ноември.

          - Реклама -

          Случаят шокира обществеността още при първите сигнали за убийства на животни по мъчителен начин, заснети за създаване на порнографско съдържание. Според прокуратурата Сашова и Георгиев действали в предварителен сговор, като поддържали „ценоразпис“ за поръчкови видеа, предназначени за международна аудитория. И двамата остават задържани под стража, а предстои насрочване на разпоредителното заседание по делото.

          Чудовищата Габриела и Красимир били „принудени“ да снимат садистичните си клипчета Чудовищата Габриела и Красимир били „принудени“ да снимат садистичните си клипчета

          „Двамата подсъдими са предадени на съд с обвинителен акт от 12 ноември. Повдигнати и предявени са по три обвинения за всеки от тях… Другото обвинение е за проявената жестокост и причиняване на смърт на гръбначни животни, а третото – за създаване на материали с порнографско съдържание“,
          посочи говорителят на прокуратурата в Перник, прокурор Албена Стоилова.

          Тя подчерта, че максималното наказание за най-тежкото престъпление е до 6 години затвор и глоба до 10 000 лв.

          „Тъй като се касае за три престъпления, извършени преди да влезе в сила присъда, има възможност наказанието да бъде общо и би могло да бъде увеличено“, допълни Стоилова.

          По събраните доказателства двамата обвиняеми се познавали от 2022 г. и имали интимни отношения. Заснемането на видеоклиповете започнало през март 2023 г.

          „До тази идея са стигнали, тъй като и двамата са били в затруднено материално положение…“, обясни прокурорът и добави, че плащанията зависели от вида и броя на животните.

          Видеата били разпространявани в платен Telegram канал, след което обвиняемите получавали индивидуални поръчки. При претърсванията в домовете им били открити телефони, компютър и дрехи, използвани при заснемането – кожени рокли, маски, ботуши и камшици. Оръжие не е намерено.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Асен Василев за Спецов: Това е лоша шега

          Никола Павлов -
          „Румен Спецов беше назначен да събира данъци, а не да управлява рафинерия,“ заяви лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев след новината, че министърът на...
          Общество

          РЗИ–Бургас подготвя затваряне на хосписа край Поморие

          Десислава Димитрова -
          РЗИ – Бургас предприема действия за временно затваряне на дома за стари хора край Поморие, известен като хосписа на д-р Димче Миладиноски.
          Политика

          Предлагат Румен Спецов за особен търговски представител на „Лукойл“

          Десислава Димитрова -
          Правителството официално предложи Румен Спецов за поста особен търговски представител в „Лукойл Нефтохим“, съобщи Петър Дилов.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions