НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 14.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          Прокуратурата внесе обвинителния акт срещу Барбутов

          0
          15
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Софийска градска прокуратура (СГП) внесе в Софийски градски съд (СГС) обвинителен акт срещу бивш заместник-кмет на Столична община (СО) и още трима души, обвинени в общо осем престъпления, включително участие в организирана престъпна група, престъпления по служба и подкупи.

          - Реклама -

          На съд са предадени Н.Б., П.Р., С.К. и Р.П.

          Обвинения за участие в организирана престъпна група

          Според обвинението, в периода февруари – юни 2025 г., четиримата са действали в рамките на организирана престъпна група, създадена с користна цел за извършване на престъпления по служба и подкупи.
          Н.Б., който е бил заместник-кмет на Столична община от ноември 2023 г. до юни 2025 г., е сочен за един от основните участници в схемата.

          Подкуп за влияние върху обществени поръчки

          На 17 юни 2025 г. Н.Б. е обещал на Г.Т. – кмет на район „Люлин“, парична сума, равняваща се на 6% от стойността на бъдещи обществени поръчки, за да осигури назначаването на „доверени експерти“ в комисиите по Закона за обществените поръчки.
          В замяна районната администрация трябвало да обявява за изпълнители конкретни фирми, посочени от Н.Б.

          Софийският апелативен съд остави Никола Барбутов в ареста (ВИДЕО) Софийският апелативен съд остави Никола Барбутов в ареста (ВИДЕО)

          Манипулиране на търгове и обществени поръчки

          Според прокуратурата, Н.Б. и П.Р. са действали в съучастие, като са оказвали натиск върху районни кметове – сред тях на „Младост“ и „Люлин“ – да включват в поръчките лица, приближени до тях.

          В разговори с двамата районни кметове, Н.Б. заявил, че „обществените поръчки трябва да се подготвят от негови експерти, така че да се печелят от фирми, които той посочи“.

          П.Р. е подпомагал схемата, като се представял за доверен експерт и провеждал срещи с представители на общините, за да гарантира, че процедурата ще бъде „насочена правилно“.

          Още случаи на подкупи

          На 5 юни 2025 г. П.Р. е предложил подкуп в размер на 300 хил. лева (6% от 5 млн. лв. без ДДС) на кмета на район „Младост“ И.К., за да бъде определена конкретна фирма за изпълнител на обществена поръчка за разширение на детска градина.

          Обвинена за подкуп е и Р.П. – заместник-кмет на район „Люлин“, която през февруари 2025 г. предложила 2 500 лв. на районния кмет, като благодарност за вече възложен договор за ремонт на училищен двор на стойност 59 400 лв. с ДДС.

          Разследването е проведено от антикорупционната комисия

          Разследването по досъдебното производство е проведено от Комисията за противодействие на корупцията под ръководството и надзора на Софийска градска прокуратура.

          ПП-ДБ: Сезирахме прокуратурата за натиск върху свидетели по делата срещу Коцев и Барбутов ПП-ДБ: Сезирахме прокуратурата за натиск върху свидетели по делата срещу Коцев и Барбутов

          След внесения обвинителен акт предстои Софийският градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото.

          Софийска градска прокуратура (СГП) внесе в Софийски градски съд (СГС) обвинителен акт срещу бивш заместник-кмет на Столична община (СО) и още трима души, обвинени в общо осем престъпления, включително участие в организирана престъпна група, престъпления по служба и подкупи.

          - Реклама -

          На съд са предадени Н.Б., П.Р., С.К. и Р.П.

          Обвинения за участие в организирана престъпна група

          Според обвинението, в периода февруари – юни 2025 г., четиримата са действали в рамките на организирана престъпна група, създадена с користна цел за извършване на престъпления по служба и подкупи.
          Н.Б., който е бил заместник-кмет на Столична община от ноември 2023 г. до юни 2025 г., е сочен за един от основните участници в схемата.

          Подкуп за влияние върху обществени поръчки

          На 17 юни 2025 г. Н.Б. е обещал на Г.Т. – кмет на район „Люлин“, парична сума, равняваща се на 6% от стойността на бъдещи обществени поръчки, за да осигури назначаването на „доверени експерти“ в комисиите по Закона за обществените поръчки.
          В замяна районната администрация трябвало да обявява за изпълнители конкретни фирми, посочени от Н.Б.

          Софийският апелативен съд остави Никола Барбутов в ареста (ВИДЕО) Софийският апелативен съд остави Никола Барбутов в ареста (ВИДЕО)

          Манипулиране на търгове и обществени поръчки

          Според прокуратурата, Н.Б. и П.Р. са действали в съучастие, като са оказвали натиск върху районни кметове – сред тях на „Младост“ и „Люлин“ – да включват в поръчките лица, приближени до тях.

          В разговори с двамата районни кметове, Н.Б. заявил, че „обществените поръчки трябва да се подготвят от негови експерти, така че да се печелят от фирми, които той посочи“.

          П.Р. е подпомагал схемата, като се представял за доверен експерт и провеждал срещи с представители на общините, за да гарантира, че процедурата ще бъде „насочена правилно“.

          Още случаи на подкупи

          На 5 юни 2025 г. П.Р. е предложил подкуп в размер на 300 хил. лева (6% от 5 млн. лв. без ДДС) на кмета на район „Младост“ И.К., за да бъде определена конкретна фирма за изпълнител на обществена поръчка за разширение на детска градина.

          Обвинена за подкуп е и Р.П. – заместник-кмет на район „Люлин“, която през февруари 2025 г. предложила 2 500 лв. на районния кмет, като благодарност за вече възложен договор за ремонт на училищен двор на стойност 59 400 лв. с ДДС.

          Разследването е проведено от антикорупционната комисия

          Разследването по досъдебното производство е проведено от Комисията за противодействие на корупцията под ръководството и надзора на Софийска градска прокуратура.

          ПП-ДБ: Сезирахме прокуратурата за натиск върху свидетели по делата срещу Коцев и Барбутов ПП-ДБ: Сезирахме прокуратурата за натиск върху свидетели по делата срещу Коцев и Барбутов

          След внесения обвинителен акт предстои Софийският градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          „Възраждане“: С номинацията на Спецов кражбата на активите в България е в ход

          Никола Павлов -
          С днешното решение на Министерския съвет Румен Спецов да бъде избран за особен търговски управител на „Лукойл“ на практика се потвърждава, че кражбата на...
          Политика

          Кога започва обсъждането на Бюджет 2026: напрежението в парламента расте

          Дамяна Караджова -
          Темата за Бюджет 2026 предизвика напрежение в пленарната зала, след като финансовата рамка официално влезе за разглеждане в Народното събрание.
          Общество

          Започват засилени проверки на рибните търговци преди Никулден

          Десислава Димитрова -
          Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) ще извършва засилени проверки в търговската мрежа в седмицата преди Никулден (6 декември).

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions