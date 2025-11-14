Прокуратурата внесе обвинителния акт срещу Барбутов

Софийска градска прокуратура (СГП) внесе в Софийски градски съд (СГС) обвинителен акт срещу бивш заместник-кмет на Столична община (СО) и още трима души, обвинени в общо осем престъпления, включително участие в организирана престъпна група, престъпления по служба и подкупи.

На съд са предадени Н.Б., П.Р., С.К. и Р.П.

Обвинения за участие в организирана престъпна група

Според обвинението, в периода февруари – юни 2025 г., четиримата са действали в рамките на организирана престъпна група, създадена с користна цел за извършване на престъпления по служба и подкупи.

Н.Б., който е бил заместник-кмет на Столична община от ноември 2023 г. до юни 2025 г., е сочен за един от основните участници в схемата.

Подкуп за влияние върху обществени поръчки

На 17 юни 2025 г. Н.Б. е обещал на Г.Т. – кмет на район „Люлин“, парична сума, равняваща се на 6% от стойността на бъдещи обществени поръчки, за да осигури назначаването на „доверени експерти“ в комисиите по Закона за обществените поръчки.

В замяна районната администрация трябвало да обявява за изпълнители конкретни фирми, посочени от Н.Б.

Манипулиране на търгове и обществени поръчки

Според прокуратурата, Н.Б. и П.Р. са действали в съучастие, като са оказвали натиск върху районни кметове – сред тях на „Младост“ и „Люлин“ – да включват в поръчките лица, приближени до тях.

В разговори с двамата районни кметове, Н.Б. заявил, че „обществените поръчки трябва да се подготвят от негови експерти, така че да се печелят от фирми, които той посочи“.

П.Р. е подпомагал схемата, като се представял за доверен експерт и провеждал срещи с представители на общините, за да гарантира, че процедурата ще бъде „насочена правилно“.

Още случаи на подкупи

На 5 юни 2025 г. П.Р. е предложил подкуп в размер на 300 хил. лева (6% от 5 млн. лв. без ДДС) на кмета на район „Младост“ И.К., за да бъде определена конкретна фирма за изпълнител на обществена поръчка за разширение на детска градина.

Обвинена за подкуп е и Р.П. – заместник-кмет на район „Люлин“, която през февруари 2025 г. предложила 2 500 лв. на районния кмет, като благодарност за вече възложен договор за ремонт на училищен двор на стойност 59 400 лв. с ДДС.

Разследването е проведено от антикорупционната комисия

Разследването по досъдебното производство е проведено от Комисията за противодействие на корупцията под ръководството и надзора на Софийска градска прокуратура.

След внесения обвинителен акт предстои Софийският градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото.