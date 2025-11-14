НА ЖИВО
          Промяна от ЕС: Задължителни задни светлини и през деня

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Европейският съюз затяга правилата за пътна безопасност и подготвя важна промяна за шофьорите: от 2027 г. движението с включени дневни светлини ще означава задължително осветени и задни светлини. Мярката има за цел да подобри видимостта на автомобилите и да намали инцидентите, особено в лоши метеорологични условия и през зимните месеци.

          Промяната обаче няма да важи за всички коли. Както обясни автомобилният експерт Румен Дунев в „Здравей, България“, правилото ще се отнася само за нови автомобили, произведени след 2027–2028 г. Производителите ще бъдат задължени фабрично да оборудват колите с дневни светлини отпред и отзад.

          При по-старите автомобили – особено в страни като България, където средната възраст на автопарка е над 17 години – много модели нямат фабрични задни дневни светлини. В тези случаи шофьорите ще трябва да включват късите светлини, за да светят и задните габарити.

          Дунев подчерта, че глобата за забравени къси светлини остава непроменена – 20 лева, както е по сега действащия Закон за движение по пътищата.

          Повече безопасност, но и повече разходи

          Използването на светлини през деня намалява пътните инциденти с около 11%, показват анализи. Мярката обаче води и до допълнителни разходи – по-бързо изгаряне на крушките и малко по-висок разход на гориво.

          Цената на крушките варира между 2 и 27 лева, а при някои модерни автомобили подмяната изисква сервизно посещение.

