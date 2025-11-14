НА ЖИВО
          Разследват българи за палеж на ресторант в Австрия

          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Австрийските власти, разследващи пожара в традиционен ресторант в центъра на тиролския град Инсбрук в началото на юни, са открили българска следа в престъплението след сравнение на ДНК проби, съобщава изданието „Тиролер тагесцайтунг“.

          Разследването показва, че 37-годишен българин, който е бил наемател на заведението, е платил на друг българин да подпали ресторанта. Според говорител на австрийската прокуратура, цитиран от АПА, наемателят е „обвинен от предполагаемия подпалвач“.

          Криминалисти разкриха огромен палеж в София, има арестувани Криминалисти разкриха огромен палеж в София, има арестувани

          И двамата българи – наемателят и човекът, който го уличава – се намират в предварителен арест в Инсбрук, а трети заподозрян в участие е в България по друго наказателно дело. Адвокатът му твърди, че клиентът му се чувства измамен.

          Бившият ресторантьор отрича обвиненията.

          „Той е шокиран и категорично отрича обвиненията“,

          заяви защитникът му Маркус Абверцгер, като добави, че
          „клиентът му няма никакъв обясним мотив“.
          68-годишен мъж е задържан за палеж 68-годишен мъж е задържан за палеж

          Инцидентът е станал в нощта на 1 срещу 2 юни, когато огънят избухнал в градината на вътрешния двор. Огромни пламъци обхванали част от сградата, но жертви няма.

          От апартаментите над ресторанта са били евакуирани осем души, сред които две деца. Петима от тях са приети в болница с подозрение за отравяне с дим.

