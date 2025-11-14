Румен Петков: С решението за особения управител държавата поема тежък ангажимент

„С решението за особения управител държавата поема тежък ангажимент. Ние сега трябва да осигуряваме финансовия ресурс за закупуването на нефта. Този особен управител трябва да създаде организацията за закупуването на нефта и доставката му до рафинерията.“

Това каза председателят на ПП АБВ Румен Петков, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Според Петков в момента обсъждаме само личността на Румен Спецов, защото не желаем да коментираме най-сериозният проблем, а той е свързан това, че президентът на САЩ е нанесъл най-тежкият удар върху България и българската социално-икономическа среда.