НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 14.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Румен Петков: С решението за особения управител държавата поема тежък ангажимент

          1
          81
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „С решението за особения управител държавата поема тежък ангажимент. Ние сега трябва да осигуряваме финансовия ресурс за закупуването на нефта. Този особен управител трябва да създаде организацията за закупуването на нефта и доставката му до рафинерията.“

          Това каза председателят на ПП АБВ Румен Петков, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Според Петков в момента обсъждаме само личността на Румен Спецов, защото не желаем да коментираме най-сериозният проблем, а той е свързан това, че президентът на САЩ е нанесъл най-тежкият удар върху България и българската социално-икономическа среда.

          „Това е тежък удар върху обект, който е стратегически за националната ни сигурност. Вместо правителството да каже на президента на САЩ, че или са ни партньори, или са ни врагове, то мълчи по един начин, който не е добър“, заяви още гостът.

          „С решението за особения управител държавата поема тежък ангажимент. Ние сега трябва да осигуряваме финансовия ресурс за закупуването на нефта. Този особен управител трябва да създаде организацията за закупуването на нефта и доставката му до рафинерията.“

          Това каза председателят на ПП АБВ Румен Петков, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Според Петков в момента обсъждаме само личността на Румен Спецов, защото не желаем да коментираме най-сериозният проблем, а той е свързан това, че президентът на САЩ е нанесъл най-тежкият удар върху България и българската социално-икономическа среда.

          „Това е тежък удар върху обект, който е стратегически за националната ни сигурност. Вместо правителството да каже на президента на САЩ, че или са ни партньори, или са ни врагове, то мълчи по един начин, който не е добър“, заяви още гостът.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Георги Хрисимиров: Румен Спецов е сложен, за да свърши мръсната работа

          Златина Петкова -
          "Румен Спецов, който вече не е човек на "Продължаваме промяната", а на Борисов и Пеевски, е сложен, за да свърши мръсната работа." Това каза народният...
          Политика

          Боян Балев: Бюджетът, много меко казано, не е идеален, но е възможен

          Златина Петкова -
          "Негативното отношение на работодателите към бюджета е неоснователно. Съгласен съм с това, че бюджетът, много меко казано, не е идеален, но е възможен в...
          Крими

          Акция на ГДБОП на ГКПП „Калотина“ – задържани са двама митничари

          Десислава Димитрова -
          Двама митнически служители бяха задържани по подозрение в корупция на граничния пункт „Калотина“, съобщи NOVA, позовавайки се на свои източници.

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions